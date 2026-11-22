Szemből rohant egymásba két autó a 22-es főút Endrefalva és Szécsény közötti szakaszán a 46-os kilométernél szombat délelőtt, a főutat teljes szélességében lezárták. A nool.hu úgy értesült, hogy a balesetben többen megsérültek, egyikük a helyszínen életét vesztette.

A 22-es főúton történt balesethez két mentőhelikoptert is riasztottak

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A 22-es főúton történt baleset részletei

Az MTI azt írja, az egyik jármű az úttesten maradt, a másik árokba csúszott. A szécsényi és salgótarjáni hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki az utasokat a járművekből.

A helyszínre két mentőhelikopter és két mentőautó is érkezett.