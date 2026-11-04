Kigyulladt egy autóbusz szombaton Cegléd belterületén, a tűzeset miatt jelentős fennakadások alakultak ki a közlekedésben. A 4-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a helyszínre tűzoltók érkeztek.
Kigyulladt egy autóbusz a 4-es főút 70-es kilométerénél, Cegléd belterületén szombaton – közölte az Útinform.
Teljes útzárat rendeltek el a 4-es főúton
A helyszínre tűzoltók vonultak ki, akik megkezdték a lángok megfékezését. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt mindkét irányban lezárták.
A közlekedőknek kerülőutakat kell igénybe venniük. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek.
A rendelkezésre álló információk nem térnek ki arra, hogy a tűzesetben megsérült-e valaki, illetve mi okozta a jármű kigyulladását.