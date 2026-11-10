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nemzeti nyomozó iroda

Példátlan kiberbűnügy Magyarországon: elképesztő technikai felszerelést használt a csaló!

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Mozgó autóból működtetett, hamis mobil-bázisállomással zavart meg egy teljes szolgáltatói hálózatot, miközben a rendőrség nevében küldött adathalász üzeneteket egy 27 éves kínai férfi. Az NNI kibernyomozói a Yettel és az NMHH szakembereivel közösen, filmbe illő akció során érték utol az elkövetőt Baranya megyében.
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Magyarországon eddig egyedül álló bűncselekményről számolt be közös sajtótájékoztatóján a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Yettel. A történet július közepén kezdődött, amikor az egyik hazai mobilszolgáltató olyan, térben folyamatosan mozgó hálózati rendellenességeket észlelt, amelyeket nem lehetett hagyományos műszaki hibával magyarázni. Ezzel párhuzamosan a lakosságtól is záporozni kezdtek a bejelentések: sokan kaptak a „RENDORSEG” feladótól SMS-t, amelyben közlekedési bírságok befizetésére szólították fel őket. A megadott link azonban nem a rendőrség hivatalos oldalára, hanem egy adathalász felületre vezetett.

Pécsen kapták el a 27 éves férfit, aki rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász SMS-eket küldött
Pécsen kapták el a 27 éves férfit, aki rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász SMS-eket küldött 
(Fotó: rendőrség)

A hatóságok és a szolgáltató szakemberei hamar azonosították a jelenséget: egy úgynevezett SMS Blaster (vagy Fake eNB) támadásról volt szó. Ez egy olyan hordozható rádiótechnikai eszköz, amely valódi mobil-bázisállomásnak adja ki magát és megtévesztő rádiójeleket sugároz, így a közelében lévő mobiltelefonok automatikusan leválnak a szolgáltatójuk hálózatáról, és a csalók eszközéhez csatlakoznak. Amíg a kapcsolat fennáll, a telefonok normál szolgáltatása szünetel, a csalók viszont tömeges, adathalász SMS-eket tudnak közvetlenül a mobilokra lőni. Július 13. és 22. között a rendszerek 88 235 olyan hálózati eseményt regisztráltak, amelyek a hamis bázisállomáshoz kapcsolódtak.

Hajsza az M6-oson: Pécsen fogták el az adathalász bűnözőt

Az NNI Digitális Bűnözés Elleni Főosztálya és az NMHH Mérésügyi Igazgatósága rádiófrekvenciás mérések alapján jött rá, hogy az elkövető a berendezést egy folyamatosan mozgó gépkocsiban üzemelteti. Július 22-én a mérőegységek Budapesten azonosították a jelet, majd követték az M6-os autópályán dél felé száguldó járművet. A hajsza végül Pécsen ért véget, ahol a rendőrök leintették az autót és elfogták a 27 éves kínai sofőrt. A kocsi hátsó ülésén meg is találták a teljes rádiótechnikai berendezést, amit az autóval együtt lefoglaltak.

A gyanúsított autójából előkerült a csaló üzenetek továbbítására kialakított komplett rádiótechnikai rendszer 
(Fotó: rendőrség)

Milliókat csalhatott ki áldozataitól a kínai férfi

A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított egyedül dolgozott Magyarországon: maga szállította, kezelte és üzemeltette az eszközt. A csaló SMS-eknek eddig 9 igazolt sértettje van, akiknek összesen 4 millió 800 ezer forint kárt okozott.

Az NNI jelenleg is vizsgálja a férfi külföldi kapcsolatait, ehhez a nemzetközi társhatóságok segítségét is kérték. A kínai állampolgárt közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésének bűntettével gyanúsítják, a bíróság pedig már elrendelte a letartóztatását.

A hatóság figyelmeztet: így védheti meg magát

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy soha nem küld közlekedési bírságot vagy fizetési felszólítást SMS-ben, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon.

Aki ilyen üzenetet kap:

  • Ne kattintson a gyanús SMS-ekben található hivatkozásokra.
  • Ne adja meg a személyes vagy banki adatait.
  • Törölje az ilyen jellegű üzeneteket.
  • Ha mégis megadta az adatait vagy pénzügyi veszteség érte, azonnal értesítse a bankját, majd tegyen feljelentést a rendőrségen.

 

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