Példátlan kiberbűnügy Magyarországon: elképesztő technikai felszerelést használt a csaló!

Magyarországon eddig egyedül álló bűncselekményről számolt be közös sajtótájékoztatóján a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Yettel. A történet július közepén kezdődött, amikor az egyik hazai mobilszolgáltató olyan, térben folyamatosan mozgó hálózati rendellenességeket észlelt, amelyeket nem lehetett hagyományos műszaki hibával magyarázni. Ezzel párhuzamosan a lakosságtól is záporozni kezdtek a bejelentések: sokan kaptak a „RENDORSEG” feladótól SMS-t, amelyben közlekedési bírságok befizetésére szólították fel őket. A megadott link azonban nem a rendőrség hivatalos oldalára, hanem egy adathalász felületre vezetett.

Pécsen kapták el a 27 éves férfit, aki rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász SMS-eket küldött

(Fotó: rendőrség)

A hatóságok és a szolgáltató szakemberei hamar azonosították a jelenséget: egy úgynevezett SMS Blaster (vagy Fake eNB) támadásról volt szó. Ez egy olyan hordozható rádiótechnikai eszköz, amely valódi mobil-bázisállomásnak adja ki magát és megtévesztő rádiójeleket sugároz, így a közelében lévő mobiltelefonok automatikusan leválnak a szolgáltatójuk hálózatáról, és a csalók eszközéhez csatlakoznak. Amíg a kapcsolat fennáll, a telefonok normál szolgáltatása szünetel, a csalók viszont tömeges, adathalász SMS-eket tudnak közvetlenül a mobilokra lőni. Július 13. és 22. között a rendszerek 88 235 olyan hálózati eseményt regisztráltak, amelyek a hamis bázisállomáshoz kapcsolódtak.

Hajsza az M6-oson: Pécsen fogták el az adathalász bűnözőt

Az NNI Digitális Bűnözés Elleni Főosztálya és az NMHH Mérésügyi Igazgatósága rádiófrekvenciás mérések alapján jött rá, hogy az elkövető a berendezést egy folyamatosan mozgó gépkocsiban üzemelteti. Július 22-én a mérőegységek Budapesten azonosították a jelet, majd követték az M6-os autópályán dél felé száguldó járművet. A hajsza végül Pécsen ért véget, ahol a rendőrök leintették az autót és elfogták a 27 éves kínai sofőrt. A kocsi hátsó ülésén meg is találták a teljes rádiótechnikai berendezést, amit az autóval együtt lefoglaltak.

A gyanúsított autójából előkerült a csaló üzenetek továbbítására kialakított komplett rádiótechnikai rendszer

(Fotó: rendőrség)

Milliókat csalhatott ki áldozataitól a kínai férfi

A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított egyedül dolgozott Magyarországon: maga szállította, kezelte és üzemeltette az eszközt. A csaló SMS-eknek eddig 9 igazolt sértettje van, akiknek összesen 4 millió 800 ezer forint kárt okozott.