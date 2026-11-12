Brutális részletek a szolnoki kettős gyilkosságról

Véres dráma zajlott le a szolnoki József Attila úton szerda este. A 63 éves férfi a nyílt utcán találkozott volt feleségével, Mártával, majd elővette a gumilövedékes pisztolyát, amivel agyonlőtte a nőt. Mikor látta, hogy egykori felesége halott, ugyanazzal az eszközzel maga ellen fordult. Bár a járókelők hamar rájuk találtak és segítséget is hívtak, a kiérkező mentősök már semmit sem tehettek.

Agyonlőtte volt feleségét József és öngyilkos lett Fotó: Origo

József agyonlőtte Mártát

A tragédia egy trafikbódé mögött történt. A játékbolt tulajdonosa, Mária az Origónak beszélt a történtekről.

– Este fél tíz körül a rendőrök feljöttek a közeli lakásomba, megkérdezték, hallottam-e valamit. Megkértek, jöjjek velük a bódéhoz. Addigra már mindkét halottat letakarták, így szerencsére nem láttam őket. Rengeteg rendőrautó volt itt. Sokáig helyszíneltek, nagyon megrázó volt. Hajnali három órakor ismét becsengettek hozzám. Akkor már azt kérték, hogy engedjem be őket a bódéba, mert az egyik gumilövedék, amit az elkövető kilőtt, áttörte az üzletem üvegét – mondta a vállalkozó majd meg is mutatta a nyomot.

Információink szerint a közterületi kamerák felvételei alapján a rendőrök megállapították, hogy József mintegy fél órával előbb érkezett a trafikhoz. A férfi hosszasan téblábolt, mire odament hozzá a keresztutcában lakó, onnan érkező Márta, Egy ideig beszélgettek, majd az elvált férj képtelen lett visszafogni indulatait. Kérdés, hogy József készült-e a drasztikus lépésre. Az előre kiterveltségre utal a tény, hogy a találkozóra fegyver vitt magával, igaz, egyelőre az sem tisztázott, hogy szokása volt-e az eszközt állandóan magánál tartani.

A rendőrök kihallgatták a gyászoló családot Fotó: Origo

Az Origo megtalálta a férfi családját Tószegen. Érkezésünkkor a házuk előtt állt egy rendőrségi furgon, a gyászolók pedig hosszasan beszéltek az egyenruhásokkal. A rendőrök távozása után a sokkhatás alatt álló rokonok nem kívántak újságírói kérdésekre válaszolni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága emberölés bűntette miatt indított eljárást.