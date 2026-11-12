Hajmeresztő, mit művelt a betegekkel egy álfogorvos

Kuruzslás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki megfelelő képesítés és engedély nélkül végzett fogorvosi tevékenységet. Az álfogorvos 2023 nyara és 2024 novembere között rendszeresen, pénzért kezelt betegeket egy Bács-Kiskun megyei településen – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Az álfogorvos fogtömést, fogcsiszolást és foghúzást is végzett.

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A vádirat szerint a férfi hosszabb ideje fogtechnikusként dolgozott, azonban a hozzá forduló páciensek előtt azt a látszatot keltette, hogy fogorvos. A rendelőjében helyi érzéstelenítést követően több beteg fogát kifúrta és betömte, másoknak lecsiszolta a fogait, majd foghidakat helyezett el rajtuk.

A kezelések során több hibát is elkövetett. Előfordult például, hogy a panaszt okozó fog helyett tévedésből a páciens másik fogát tömte be.

Az egyik legsúlyosabb eset 2024 novemberében történt, amikor egy nő fogfájás miatt fordult a férfihoz. Az álfogorvos a fogröntgen kiértékelése után antibiotikumot írt fel a gyulladás kezelésére. Mivel a nő panaszai néhány nap elteltével sem szűntek meg, a férfi kihúzta az egyik fogát. A páciens azonban később észrevette, hogy nem a beteg fogát távolították el, ezért visszatért a rendelőbe. A vádlott ekkor érzéstelenítés után a gyulladást okozó fogat is kihúzta.

A férfi később sérelemdíjat fizetett a nőnek.