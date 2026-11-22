Az állatvédők lakossági bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, míg a rendőrség a péteri önkormányzat jegyzőjének jelzése nyomán, állatkínzás gyanúja miatt intézkedett. A környéken élők már hosszabb ideje panaszkodtak az ingatlanból áradó kellemetlen szagra – számolt be róla az RTL Híradó.

Állatkínzás gyanúja miatt indult nyomozás, miután 19 kutyát mentettek ki egy péteri házból (A kép illusztráció)

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A házban nagy mennyiségű szennyeződés és erős bűz fogadta az állatvédőket és a rendőröket. A kutyák saját ürülékük között éltek, több állatot egy szobában találtak meg bezárva.

A tizenkilenc kutyát szállítódobozokban különböző menhelyekre vitték, ahol gondoskodnak az ellátásukról. A tervek szerint később új gazdákhoz kerülhetnek.

Korábban is intézkedtek állatkínzás gyanúját felvető körülmények miatt

Petőné Vizi Valéria, Péteri polgármestere az RTL Híradónak elmondta, hogy az önkormányzat korábban már intézkedett az ingatlanban tartott kutyák ügyében.

Akkor az állatokat elszállították, gondoskodtak állatorvosi ellátásukról és mikrochippel történő megjelölésükről. Miután a tulajdonos rendezte a tartási körülményeket, az állategészségügyi hatóság engedélyezte, hogy a kutyák visszakerüljenek a házba.

A mostani eset miatt a rendőrség állatkínzás gyanújával nyomoz az idős tulajdonos ellen, aki az RTL Híradó információi szerint korábban állattenyésztéssel foglalkozott.