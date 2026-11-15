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állatorvos

Lebukott a budapesti álorvos: műtéteket végzett egy budapesti állatorvosi rendelőben

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Állampolgári bejelentés nyomán lepleztek le egy nőt, aki megfelelő jogosultság nélkül kezelt állatokat egy XI. kerületi rendelőben. Az állatorvosként dolgozó nő honosítatlan külföldi diplomával végzett beavatkozásokat, és saját elmondása szerint műtéteket is vállalt.
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állatorvosBudapestállatkínzás

Megfelelő végzettség és engedély nélkül dolgozhatott állatorvosként egy nő egy XI. kerületi rendelőben. A rendőrség szerint a külföldön szerzett diplomáját nem honosította Magyarországon, ennek ellenére rendszeresen kezelt állatokat, és saját elmondása szerint műtéteket is végzett - írja a Police.

állatorvos, LAUWERSOOG - Staff care for a seal at the Wadden Sea World Heritage Centre (WEC). The struggling seal rescue center in the Wadden Sea is receiving many donations from concerned people following news that the center in the province of Groningen is on the verge of bankruptcy. The WEC houses the successor to the former Pieterburen Seal Center. SEM VAN DER WAL / ANP netherlands out - belgium out (Photo by Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP)
Nem volt végzettsége az állatorvosnak - Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP MAG

Mit csinált az álállatorvos?

A rendőrök november 3-án, állampolgári bejelentés alapján ellenőrizték a rendelőt. 

A helyszínen kiderült, hogy a nő Magyarországon nem rendelkezett az állatorvosi tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal.

Az ellenőrzés napján két kutyának bódító hatású injekciót adott, majd fogkőeltávolítást végzett rajtuk. A rendelőben talált kezelési dokumentumokon szintén az ő neve szerepelt állatorvosként.

A nőt előállították, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság pedig állatkínzás vétségének kísérlete, valamint csalás vétsége miatt indított eljárást.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a nő korábban hány állatot láthatott el jogosulatlanul. Az ügy körülményeit a rendőrség a Pest Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztályával együttműködve vizsgálja.

 

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