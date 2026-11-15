Lebukott a budapesti álorvos: műtéteket végzett egy budapesti állatorvosi rendelőben

Megfelelő végzettség és engedély nélkül dolgozhatott állatorvosként egy nő egy XI. kerületi rendelőben. A rendőrség szerint a külföldön szerzett diplomáját nem honosította Magyarországon, ennek ellenére rendszeresen kezelt állatokat, és saját elmondása szerint műtéteket is végzett - írja a Police.

Nem volt végzettsége az állatorvosnak - Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP MAG

Mit csinált az álállatorvos?

A rendőrök november 3-án, állampolgári bejelentés alapján ellenőrizték a rendelőt.

A helyszínen kiderült, hogy a nő Magyarországon nem rendelkezett az állatorvosi tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal.

Az ellenőrzés napján két kutyának bódító hatású injekciót adott, majd fogkőeltávolítást végzett rajtuk. A rendelőben talált kezelési dokumentumokon szintén az ő neve szerepelt állatorvosként.

A nőt előállították, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság pedig állatkínzás vétségének kísérlete, valamint csalás vétsége miatt indított eljárást.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a nő korábban hány állatot láthatott el jogosulatlanul. Az ügy körülményeit a rendőrség a Pest Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztályával együttműködve vizsgálja.