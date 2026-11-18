Egy illinois-i férfit, akinek a hivatalos neve Captain America, azaz Amerika Kapitány, azzal vádolnak, hogy meggyilkolta 63 éves munkatársát, miután az áldozat barátnőjének állítása szerint átadott neki egy hátborzongató üzenetet.

Gyilkossággal vádolják Amerika Kapitányt. (Képünk illusztráció) Fotó: Illusztráció/Unsplash / Joey Zhou

Gyilkossággal vádolják Amerika Kapitányt

Peoria megye államügyésze szerint America éppen az áldozat, Khanh Dinh barátnőjével ült egy autóban - a nő ugyanis elvitte őt kocsival -, amikor a férfi állítólag egy cetlit adott neki. Ezen az állt, hogy Dinh halott, és követelte a barátnőjétől, hogy adja át az összes pénzét. Szerencsére a nőnek sikerült elmenekülnie és értesítenie a hatóságokat, akik a szomszédos Tazewell megyében letartóztatták Americát.

Miután gyanúsított - aki korábban Mark Andersonról változtatta meg a nevét, hogy esetleg indulhasson valamilyen politikai tisztségért - kiszállították az autóból, az egyenruhások elmondása szerint megtalálták nála azt a cetlit, amelyről Dinh barátnője beszélt. Az áldozat holttestét végül peoriai otthonában találták meg, fején tompa tárgytól származó sérülésekkel.

Americát november 14-én 3:50-kor vették őrizetbe a Tazewell megyei börtönben. Előre kitervelt emberöléssel vádolják, emellett súlyosbított járműeltérítés, fegyveres rablás és súlyosbított személyi szabadság megsértése miatt is felelnie kell - írja a TMZ.

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