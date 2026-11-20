Áramütés ért egy kétéves kisfiút csütörtökön Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren, miután hozzáért az adventi díszkivilágítás egyik megrongált eleméhez. A gyermek két ujja felhólyagosodott, ezért 24 órás megfigyelésre kórházba került – számolt be róla a Délmagyar.

Áramütés ért egy kétéves kisfiút Hódmezővásárhely főterén

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Gyöngyösi Ferenc, Hódmezővásárhely alpolgármestere elmondta, hogy az esetről a kisfiú édesapja értesítette. A gyermek két ujján égési sérülések keletkeztek, de az első tájékoztatás szerint nagyobb baja nem történt.

Megrongált díszkivilágítás okozhatta az áramütést

A város főterén már napok óta dolgoznak az adventi díszkivilágítás felszerelésén. A Kossuth téri korlátokra nagyméretű, világító hópihéket helyeztek el, amelyek a baleset idején tesztüzemben működtek.

Az alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt napokban három díszítőelemet is megrongáltak, és három izzót elloptak. Annak a világító hópihének is hiányzott a burkolata, amelyhez a kisgyermek hozzáérhetett.

Gyöngyösi Ferenc szerint elképzelhető, hogy valaki ezt az izzót is megpróbálta kicsavarni, de nem járt sikerrel, vagy megzavarták közben. A sérült elem egy 24 voltos LED-világítás része volt.

A meghibásodott díszítőelemet azóta kijavították. Az önkormányzat belső vizsgálatot indított, és ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tett.