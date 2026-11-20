Áramütés ért egy kétéves kisfiút csütörtökön Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren, miután hozzáért az adventi díszkivilágítás egyik megrongált eleméhez. A gyermek két ujja felhólyagosodott, ezért 24 órás megfigyelésre kórházba került – számolt be róla a Délmagyar.
Gyöngyösi Ferenc, Hódmezővásárhely alpolgármestere elmondta, hogy az esetről a kisfiú édesapja értesítette. A gyermek két ujján égési sérülések keletkeztek, de az első tájékoztatás szerint nagyobb baja nem történt.
Megrongált díszkivilágítás okozhatta az áramütést
A város főterén már napok óta dolgoznak az adventi díszkivilágítás felszerelésén. A Kossuth téri korlátokra nagyméretű, világító hópihéket helyeztek el, amelyek a baleset idején tesztüzemben működtek.
Az alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt napokban három díszítőelemet is megrongáltak, és három izzót elloptak. Annak a világító hópihének is hiányzott a burkolata, amelyhez a kisgyermek hozzáérhetett.
Gyöngyösi Ferenc szerint elképzelhető, hogy valaki ezt az izzót is megpróbálta kicsavarni, de nem járt sikerrel, vagy megzavarták közben. A sérült elem egy 24 voltos LED-világítás része volt.
A meghibásodott díszítőelemet azóta kijavították. Az önkormányzat belső vizsgálatot indított, és ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tett.
Korábban is többször megrongálták a Kossuth tér berendezéseit
Nem ez volt az első rongálás Hódmezővásárhely főterén. Korábban a karácsonyi díszkivilágításban is kárt tettek, valamint megrongálták a Pannonhalmi Zsuzsanna keramikusművész által készített ivókutat.
Egy másik esetben egy kecskebékát szúrtak fel a városháza makettjének tornyára. Az elkövetőket akkor sem sikerült azonosítani, annak ellenére, hogy a Kossuth téren térfigyelő kamerák működnek.