Akcióban az aszfaltmaffia: most az azbesztmentesítés ürügyén próbálkoznak a szélhámosok

Amint arról beszámoltunk, az azbesztszennyezés ügye tavasszal robbant ki Vas megyében. Szombathely polgármestere sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetének 12 utcájában azbeszttartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az eddig ismert adatok alapján 2015 és 2026 között legalább 250 nyugat-magyarországi település ezernél is több helyszínére érkezett rákkeltő azbeszttel szennyezett kőzúzalék-szállítmány különöző osztrák bányákból. A leginkább érintett települések: Szombathely, Sopron, Kőszeg, Zalaegerszeg, Szentgotthárd, Bozsok és Harka.
Idő közben az is kiderült, hogy a Tisza-kormány magára hagyta az önkormányzatokat az azbesztmentesítési feladatokban; még szakmai iránymutatást sem adtak, ráadásul most az fenyeget, hogy a pályázati pénzektől is eleshetnek. Az azbesztpályázat utólagos módosítása kapcsán Nemény András, Szombathely polgármestere közölte, a vasi megyeszékhely már kifizetett közel 1,5 milliárd forintot az Oladi Platón és a város más területein végzett bitumenes lefedések után, a döntés pedig veszélybe sodorhatja a város 2,5 milliárdos azbesztpályázatát, amelyhez 10 százalékos önrészt vállaltak.
Tetten érték az azbeszttel érintett ingatlanok kapui előtt lapátoló csalókat
A napokban a jól ismert tetőfedő és ereszcsatornás maffia módszereit másolva tűntek fel az úgynevezett házaló aszfaltozók Szombathelyen. A szélhámosok a városban zajló nagyszabású felújításokat és azbesztmentesítési munkálatokat használják ki – számolt be a Blikk. Mint írják, a hétvégén a vasi megyeszékhely déli városrészében bukott le egy ilyen csapat, amiről a helyi lakók értesítették Tóth Kálmán önkormányzati képviselőt, aki éppen a közelben tartott terepszemlét, így percek alatt a Szedreskertbe ért.
Üres teherautóval és három lapáttal érkeztek
A helyszínen három sárga mellényes, munkásnak látszó férfi lapáttal turkálta a felvert betont egy kapubejáróban. Láthatóan arra vártak, hogy a házigazda kijöjjön, és megegyezhessenek vele egy gyors aszfaltozásban, amire azonnal előleget kértek volna.
Amikor megpróbáltam megtudni, kik ők és milyen megbízás alapján dolgoznak, azzal védekeztek, hogy nem állították, hogy az önkormányzat nevében járnak el. A lakóknak viszont mégis erről beszéltek"
– nyilatkozta Tóth Kálmán.
Nem sokkal később megérkezett a negyedik társuk is egy kisteherautóval, aki azonnal videózni kezdte a képviselőt. A csalók folyamatosan azt hajtogatták, hogy nem bűnözők, ám a legegyszerűbb kérdésekre sem tudtak válaszolni: nem derült ki, honnan jöttek, és milyen minőségben kínálják a szolgáltatásukat.
Számonkérésüket követően a gyanús viselkedő férfiak gyorsan felpakolták a náluk lévő három lapátot a teherautó teljesen üres platójára, majd elhajtottak.
Munkagépek, alapanyag vagy aszfaltozáshoz szükséges eszközök egyáltalán nem voltak náluk, így ha akartak volna, sem tudtak volna dolgozni.
A képviselő rámutatott: a csalók arra alapoznak, hogy bár a kapubejáró előtti rész közterület, a bejáró felújítása és karbantartása az ingatlantulajdonosokat terheli. Ezt a gyanútlan lakók félreértik, és a hivatalos munkák mentén könnyen beadhatják a derekukat a látszólag kedvező ajánlatoknak.
Tóth Kálmán lefotózta és elmentette a jármű rendszámát, egyúttal figyelmeztetett: senki ne dőljön be a házalók ajánlatainak. Hozzátette: hasonló gyanús esetekben javasolt a történtek dokumentálása és a hatóságok azonnali értesítése.