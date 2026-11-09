Akcióban az aszfaltmaffia: most az azbesztmentesítés ürügyén próbálkoznak a szélhámosok

Amint arról beszámoltunk, az azbesztszennyezés ügye tavasszal robbant ki Vas megyében. Szombathely polgármestere sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetének 12 utcájában azbeszttartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az eddig ismert adatok alapján 2015 és 2026 között legalább 250 nyugat-magyarországi település ezernél is több helyszínére érkezett rákkeltő azbeszttel szennyezett kőzúzalék-szállítmány különöző osztrák bányákból. A leginkább érintett települések: Szombathely, Sopron, Kőszeg, Zalaegerszeg, Szentgotthárd, Bozsok és Harka.

Aszfaltozási mesével trükköző csalók jelentek meg Szombathely azbeszttel szennyezett városrészében (Fotó: Tóth Kálmán)

Idő közben az is kiderült, hogy a Tisza-kormány magára hagyta az önkormányzatokat az azbesztmentesítési feladatokban; még szakmai iránymutatást sem adtak, ráadásul most az fenyeget, hogy a pályázati pénzektől is eleshetnek. Az azbesztpályázat utólagos módosítása kapcsán Nemény András, Szombathely polgármestere közölte, a vasi megyeszékhely már kifizetett közel 1,5 milliárd forintot az Oladi Platón és a város más területein végzett bitumenes lefedések után, a döntés pedig veszélybe sodorhatja a város 2,5 milliárdos azbesztpályázatát, amelyhez 10 százalékos önrészt vállaltak.

Tetten érték az azbeszttel érintett ingatlanok kapui előtt lapátoló csalókat

A napokban a jól ismert tetőfedő és ereszcsatornás maffia módszereit másolva tűntek fel az úgynevezett házaló aszfaltozók Szombathelyen. A szélhámosok a városban zajló nagyszabású felújításokat és azbesztmentesítési munkálatokat használják ki – számolt be a Blikk. Mint írják, a hétvégén a vasi megyeszékhely déli városrészében bukott le egy ilyen csapat, amiről a helyi lakók értesítették Tóth Kálmán önkormányzati képviselőt, aki éppen a közelben tartott terepszemlét, így percek alatt a Szedreskertbe ért.

Üres teherautóval és három lapáttal érkeztek

A helyszínen három sárga mellényes, munkásnak látszó férfi lapáttal turkálta a felvert betont egy kapubejáróban. Láthatóan arra vártak, hogy a házigazda kijöjjön, és megegyezhessenek vele egy gyors aszfaltozásban, amire azonnal előleget kértek volna.

Amikor megpróbáltam megtudni, kik ők és milyen megbízás alapján dolgoznak, azzal védekeztek, hogy nem állították, hogy az önkormányzat nevében járnak el. A lakóknak viszont mégis erről beszéltek"

– nyilatkozta Tóth Kálmán.