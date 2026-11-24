Vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint rendszeresen bántalmazta és kirabolta Baja környékén élő idős édesapját – közölte kedden a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

A vád szerint a férfi rendszeresen bántalmazta Baja környékén élő idős édesapját

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Az erőszakos többszörös visszaeső férfi 2025 júliusában szabadult korábbi fegyházbüntetéséből, majd édesapjához költözött. Ettől kezdve rendszeresen bántalmazta az idős férfit, és többször megöléssel is fenyegette. Az apának a bántalmazások miatt két alkalommal orvoshoz kellett fordulnia.

A pénzügyi gondokkal küzdő vádlott rendszeresen pénzt, cigarettát és ételt követelt édesapjától, akit azzal fenyegetett, hogy megöli, ha nem teljesíti követeléseit. Az idős férfi félelmében minden alkalommal igyekezett eleget tenni fia követeléseinek.

A vádlott röviddel elfogása előtt ismét pénzt követelt apjától. Amikor az idős férfi közölte, hogy nincs több pénze, fia olyan súlyosan bántalmazta, hogy nyolc napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett.

A vádlott dühében a lakóházban egy síkképernyős televíziót és négy mobiltelefont is összetört.

A bajai ügyészség fegyházbüntetést indítványozott

Az ügyészség az elfogása óta letartóztatásban lévő férfit minősített rablással, kapcsolati erőszakkal, súlyos testi sértéssel és rongálással vádolja.

Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy a férfi ne bocsáthassák feltételes szabadságra. A vádlott bűnösségéről a Bajai Járásbíróság dönt.