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Balatonlelle

Hajnali tűz Balatonlellén: lángra kapott egy üdülő, több egységet is a helyszínre riasztottak

2 órája
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Tűz ütött ki kedd hajnalban Balatonlellén, a Margaréta utcában, ahol egy üdülő tetőszerkezete kapott lángra. A helyszínre siófoki és balatonboglári tűzoltók vonultak, az oltást a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
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Balatonlelletűzüdülő

Kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete Balatonlellén, a Margaréta utcában. 

Tűz pusztít Balatonlellén: kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete
Tűz pusztít Balatonlellén: kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete Fotó: magnific.com

Tűz pusztít Balatonlellén: kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete

A siófoki hivatásos és a balatonboglári önkormányzati tűzoltók jelenleg dolgoznak a lángok megfékezésén. A tűz oltását a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint már sikerült körülhatárolni a lángokat Balatonlellén.

 

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