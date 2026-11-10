Hajnali tűz Balatonlellén: lángra kapott egy üdülő, több egységet is a helyszínre riasztottak

Tűz ütött ki kedd hajnalban Balatonlellén, a Margaréta utcában, ahol egy üdülő tetőszerkezete kapott lángra. A helyszínre siófoki és balatonboglári tűzoltók vonultak, az oltást a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
Kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete Balatonlellén, a Margaréta utcában.
Tűz pusztít Balatonlellén: kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete
A siófoki hivatásos és a balatonboglári önkormányzati tűzoltók jelenleg dolgoznak a lángok megfékezésén. A tűz oltását a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint már sikerült körülhatárolni a lángokat Balatonlellén.