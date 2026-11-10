Hajnali tűz Balatonlellén: lángra kapott egy üdülő, több egységet is a helyszínre riasztottak

Kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete Balatonlellén, a Margaréta utcában.

Tűz pusztít Balatonlellén: kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete Fotó: magnific.com

Tűz pusztít Balatonlellén: kigyulladt egy üdülő tetőszerkezete

A siófoki hivatásos és a balatonboglári önkormányzati tűzoltók jelenleg dolgoznak a lángok megfékezésén. A tűz oltását a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint már sikerült körülhatárolni a lángokat Balatonlellén.