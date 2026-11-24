Súlyos baleset történt a 405-ös főúton, a 13-as kilométernél, Újlengyel térségében. Három személyautó rohant egymásba, az egyik járműbe pedig egy ember beszorult.

Baleset a 405-ös főúton: három autó ütközött, egy ember beszorult Fotó: unsplash.com

A monori hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel érkeztek a helyszínre, munkájukat a nyáregyházi önkéntes tűzoltók is segítik. A járművek utasaihoz mentő is érkezett.

Teljes útzár a 405-ös főúton

A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, így a forgalom egy ideig egyik irányban sem haladhatott. A hatóságok a helyszínen dolgoztak a mentésen és a műszaki beavatkozáson.

Frissítés: A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Csámpai Attila az MTI-nek elmondta, a balesetben öten sérültek meg. Az MTI úgy értesült, a balesetben egy férfi életét vesztette.