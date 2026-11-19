Lezárták a 8-as főutat, miután több baleset is történt Sólynál a Várpalota felé vezető oldalon a 38-as kilométernél - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel.
Balesetek miatt lezárták a 8-as főutat Sólynál
A közlemény szerint egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a helyszíntől körülbelül százötven méterre pedig két személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott, de további két személyautó is ütközött egymással ugyanezen a szakaszon.
Az Útinform közlése szerint a Hajmáskér-Öskü útvonalon lehet kerülni - írja az MTI.
Baleset történt november 12-én a 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között: ekkor egy autós nem adott elsőbbséget a Gyula felől érkező személygépkocsinak, és összeütköztek. A Békés megyei rendőrség videón mutatta meg a karambolt, hogy felhívja a figyelmet az elsőbbségi szabályok betartására. A részleteket ITT lehet megtekinteni!