Lezárták a 8-as főutat, miután több baleset is történt Sólynál a Várpalota felé vezető oldalon a 38-as kilométernél - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel.

Balesetek miatt lezárták a 8-as főutat Sólynál / Fotó: Szabó Imre / Délmagyarország DM

Balesetek miatt lezárták a 8-as főutat Sólynál

A közlemény szerint egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a helyszíntől körülbelül százötven méterre pedig két személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott, de további két személyautó is ütközött egymással ugyanezen a szakaszon.

Az Útinform közlése szerint a Hajmáskér-Öskü útvonalon lehet kerülni - írja az MTI.