Meghalt egy nő, miután árokba borult autójával Bögöte közelében, egy kisgyerek is utazott vele

Árokba sodródott és felborult egy személyautó a 7366-as úton, Bögöte közelében. A balesetező autó a tetején állt meg.

Halálos baleset történt hétfő délelőtt - Illusztráció

Fotó: Havran Zoltán / MW

Egy ember beszorult a roncsba, őt a műszaki mentést végző sárvári hivatásos és hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók kiszabadították, kiemelték, majd átadták a mentőknek – írja a katasztrófavédelem.

Cser Zsófia, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek azt mondta,

az autót vezető 40 év körüli nő árokba sodródott járművével és felborult; beszorult a roncsba, tűzoltók szabadították ki, de a mentők már nem tudtak segíteni rajta.

Az MTI helyszíni forrásból úgy értesült, hogy az autóban egy kisgyerek is utazott gyerekülésben, őt a mentők kórházba vitték.

Súlyos közlekedési baleset Budapesten

A Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében az autó vezetője beszorult a járműbe, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.