November 12-én baleset történt a 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között: egy autós nem adott elsőbbséget a Gyula felől érkező személygépkocsinak, és összeütköztek. A Békés megyei rendőrség videón mutatta meg a karambolt, hogy felhívja a figyelmet az elsőbbségi szabályok betartására.

Egy autós nem adott elsőbbséget a 44-es főúton, és két kocsi összeütközött Békéscsaba és Gyula között. A baleset videóját a rendőrség is közzétette (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Baleset volt a 44-es főúton

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik sofőr a főút túloldalára akart áthajtani, de nem vette észre a közeledő autót. A szabályosan haladó kocsiban a vezető mellett egy fiatal lány utazott, a másik járműben csak a sofőr ült. Mindhárman bekapcsolták a biztonsági övüket – írja a BEOL.

Az ütközésben a vétlen autó vezetője könnyebben megsérült, a fiatal utas és a másik sofőr sértetlen maradt. A történtek azonban mindhárom érintettet megviselték.

Az elsőbbségadás elmulasztása miatt több sérülés is történt

Békés vármegyében szeptember végéig 143 olyan személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2026-ban, amelyet az elsőbbségadás elmulasztása okozott. A szabályszegés országosan is a vezető baleseti okok közé tartozik.

A rendőrök rendszeresen ellenőrzik a kereszteződéseket, és kamerákkal, drónokkal is figyelik a forgalmat. A rendőrség szerint néhány másodpercnyi figyelmetlenség vagy sietség is súlyos következményekkel járhat, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be az elsőbbségi és kanyarodási szabályokat.

A hatóság hangsúlyozza, hogy nem lehet jelen minden kereszteződésben. Az autósok felelőssége, hogy figyeljenek egymásra, és ne kockáztassák mások testi épségét néhány másodpercnyi időnyereségért.

Sorra törtek az autók, a sofőrök nem álltak a helyzet magaslatán

Három különböző közlekedési szituációt is bemutat a Budapesti Autósok közösségének egyik legújabb összeállítása. Mindegyiknél egyértelmű a helyzet, a vétkes sofőrök elbambultak, siettek, kapkodtak, magyarán abszolút figyelmetlenek voltak.