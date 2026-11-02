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baleset

Súlyos baleset Kecskeméten, frontálisan ütközött egy autó egy busszal – videó

6 perce
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Áthajtott a szemközti sávba egy autó, óriásit csattant egy Volánbusszal Kecskeméten. A baleset miatt egy ember beszorult a kocsiba.
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balesetbuszKecskemét

Baleset történt hétfőn délelőtt Kecskeméten, a Kurucz körúton. A részletekről a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság adott tájékoztatást a Baonnak.

baleset
A baleset helyszíne: busz és autó karambolozott Kecskeméten - Fotó: Bús Csaba/Baon

Így történt a baleset

Az autó vezetője eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött a busszal. 

A személyautót vezető nő beszorult a roncsba, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók a műveleti szolgálat irányításával avatkoztak be, majd átadták a sérültet a mentőknek. Mindkét járművet áramtalanították. 

A buszon a baleset idején nem tartózkodtak utasok.

A rendőrség közlése szerint az ütközés hétfőn reggel 8 óra 15 perc körül történt. A személyautó sofőrje megsérült, a baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

Az Origo ma beszámolt egy másik balesetről is, akkor azt írtuk, hogy súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében az autó vezetője beszorult a járműbe, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.

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