Súlyos baleset Kecskeméten, frontálisan ütközött egy autó egy busszal – videó

Baleset történt hétfőn délelőtt Kecskeméten, a Kurucz körúton. A részletekről a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság adott tájékoztatást a Baonnak.

A baleset helyszíne: busz és autó karambolozott Kecskeméten - Fotó: Bús Csaba/Baon

Így történt a baleset

Az autó vezetője eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött a busszal.

A személyautót vezető nő beszorult a roncsba, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók a műveleti szolgálat irányításával avatkoztak be, majd átadták a sérültet a mentőknek. Mindkét járművet áramtalanították.

A buszon a baleset idején nem tartózkodtak utasok.

A rendőrség közlése szerint az ütközés hétfőn reggel 8 óra 15 perc körül történt. A személyautó sofőrje megsérült, a baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

Az Origo ma beszámolt egy másik balesetről is, akkor azt írtuk, hogy súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében az autó vezetője beszorult a járműbe, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.