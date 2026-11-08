Áttörte a szalagkorlátot, majd felborult egy busz Horvátországban: ketten meghaltak, rengeteg a sérült

Felborult egy szerb rendszámú autóbusz vasárnap reggel Horvátországban, és rajta utazó két ember meghalt, további 33 pedig megsérült - közölte a szerb közszolgálati televízió (RTS). A baleset 7 óra 25 perc körül történt Zágrábtól mintegy 40 kilométerre keletre, az Ivanic-Grad csomópont közelében. Az autóbusz a Nis Express szerb közlekedési vállalat Nis és Zágráb közötti menetrend szerinti járata volt.

Halálos buszbaleset történt Horvátországban (illusztráció) / Fotó: Pixabay.com

Halálos buszbaleset történt Horvátországban

A horvát egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a balesetben hatan súlyosan, 27-en könnyebben sérültek meg. A sérülteket öt zágrábi kórházba szállították.

A horvát sajtóban megjelent felvételek szerint az autóbusz áttörte az autópálya védőkorlátját, majd az úttesttől mintegy tíz méterre az oldalára borult.

A baleset körülményeit vizsgálja a horvát rendőrség - írja az MTI.