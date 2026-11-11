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Gödöllő

Tömegbaleset Gödöllőnél: embert kellett kiemelni az egyik autóból, teljes útzár a 3-as főúton

13 perce
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Súlyos közlekedési baleset történt Gödöllőnél, a 3-as főúton: hat autó volt érintett a karambolban, az egyik járműből a tűzoltóknak kellett kiemelniük egy embert.
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Gödöllőbalesettűzoltókteljes útzár

Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, öt gépkocsi pedig ráfutásos balesetet szenvedett Gödöllőnél, a 3-as főút 26-os kilométerénél. 

Baleset a 3-as főúton Gödöllőnél: hat autó ütközött, teljes útzár van
Baleset a 3-as főúton Gödöllőnél: hat autó ütközött, teljes útzár van Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset a 3-as főúton Gödöllőnél: hat autó ütközött, teljes útzár van

A gödöllői hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, majd átadták őt a mentőknek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták 

– írj a katasztrófavédelem

 

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