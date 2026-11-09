Feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert a roncsból – megrázó részletek a halálos balesetről

Tragikus kimenetelű baleset történt Nyregyházán 2026. november 9-én, hétfő hajnalban. Egy személyautó letért az útról, majd egy benzinkútnál várakozó gépkocsiba csapódott. A súlyos ütközésben egy 20 éves fiatalember életét vesztette, egy másik ember pedig megsérült. A helyszínre mentőket és tűzoltókat is riasztottak – írja a Szon.

Súlyos baleset történt Nyíregyházán, egy benzinkútnál. Egy 20 éves fiatalember meghalt, a tűzoltóknak feszítővágót kellett használniuk a mentéshez (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Egy 20 éves fiatalember halt meg a nyíregyházi balesetben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a halálos autóbaleset hajnali 2 óra 20 perckor történt Nyíregyházán, a Pazonyi úton, a Jég és a Nád utca közötti szakaszon található üzemanyagtöltő állomásnál. Az ütközést okozó autóban csak a sofőr utazott, míg a benzinkútnál álló gépkocsiban ketten tartózkodtak.

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóknak az álló autóból egy embert feszítővágó segítségével kellett kiszabadítaniuk. Az egységek a műszaki mentés során a járműveket is áramtalanították.

Bordás Béla városgondnok tájékoztatása alapján a SZON arról számolt be, hogy a becsapódás következtében egy mindössze 20 éves fiatalember meghalt. A kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A tragikus ütközést okozó gépkocsi vezetője szintén megsérült.

Egyelőre nem tudni, miért tért le az útról a balesetet okozó autós. A szerencsétlenség pontos körülményei még tisztázatlanok.