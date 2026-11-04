Halálos tragédia történt a Velencei-tónál: három autó ütközött össze

Halálos baleset történt november 3-án, kedden este Nadap térségében, a Velencei-tó közelében. Három autó ütközött össze az 5-ös kilométerszelvénynél, a karambolban egy férfi életét vesztette, egy nő pedig megsérült.

Halálos baleset Nadapon (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Halálos baleset történt Nadapon, a Velencei-tó környékén

Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére közölte, hogy a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét. A helyszínen meghalt. Egy 30 év körüli nőt stabil állapotban szállítottak kórházba.

A portál értesülései szerint a három jármű közül kettő frontálisan ütközhetett. A baleset helyszínére a székesfehérvári hivatásos és a velencei önkéntes tűzoltókat is riasztották, a mentést pedig a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A tragikus ütközés pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a megyei lap a rendőrségtől kért tájékoztatást.

Figyelmen kívül hagyta a jelzéseket, vonat gázolt halálra egy kerékpárost

Tragikus baleset történt kedden reggel Romániában, amikor egy kerékpáros megpróbált áthaladni egy vasúti átjárón. A vonatgázolás előtt egy másik biciklis is átkelt a síneken, figyelmen kívül hagyva a figyelmeztető jelzéseket. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.