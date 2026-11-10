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Három autó ütközött össze – egy gyermeket is kórházba vittek

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Három személyautó ütközött össze vasárnap Békéscsabán, a Szabolcs utcában. A balesetben egy gyermek is megsérült, őt egy felnőttel együtt kórházba szállították.
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balesetbékéscsabánkórház

Közlekedési baleset történt vasárnap Békéscsabán, a Szabolcs utcában, ahol három személyautó ütközött össze – tudta meg a Beol.hu.

baleset
Baleset: három autó csattant össze Békéscsabán – egy gyermeket is kórházba vittek.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 

az egyik járműben hárman utaztak, köztük egy gyermek, a másik két autóban pedig egy-egy ember tartózkodott.

A balesethez a békéscsabai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a sérült járműveket. A mentők egy felnőttet és a gyermeket kórházba szállították további vizsgálatokra.

Másik baleset és tűzeset is történt Békésben

Orosházán a hétvégén egy személyautó letért az útról, majd az árokban kötött ki. 

A sofőr önerőből kiszállt, a mentők azonban kórházba vitték további kivizsgálásra. 

A tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet.

Szeghalmon szintén a hétvégén egy családi ház kéményében lerakódott korom kapott lángra. A tűzoltók eltávolították az izzó részeket, a lakókat pedig figyelmeztették, hogy a kémény felülvizsgálatáig ne használják a tüzelőberendezést. A tűzesetben senki sem sérült meg.

 

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