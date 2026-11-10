Három autó ütközött össze – egy gyermeket is kórházba vittek

Közlekedési baleset történt vasárnap Békéscsabán, a Szabolcs utcában, ahol három személyautó ütközött össze – tudta meg a Beol.hu.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
az egyik járműben hárman utaztak, köztük egy gyermek, a másik két autóban pedig egy-egy ember tartózkodott.
A balesethez a békéscsabai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a sérült járműveket. A mentők egy felnőttet és a gyermeket kórházba szállították további vizsgálatokra.
Másik baleset és tűzeset is történt Békésben
Orosházán a hétvégén egy személyautó letért az útról, majd az árokban kötött ki.
A sofőr önerőből kiszállt, a mentők azonban kórházba vitték további kivizsgálásra.
A tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet.
Szeghalmon szintén a hétvégén egy családi ház kéményében lerakódott korom kapott lángra. A tűzoltók eltávolították az izzó részeket, a lakókat pedig figyelmeztették, hogy a kémény felülvizsgálatáig ne használják a tüzelőberendezést. A tűzesetben senki sem sérült meg.