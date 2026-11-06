Kocsiajtónak csapódott az elektromos biciklivel, és meghalt egy nő Borsodban

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott a balesetet megelőzően egy borsodi településen közlekedett autójával, majd megállt részben az útpadkán. Mögötte haladt egy nő elektromotoros rásegítésű kerékpárral.

A biciklis nő nem élte túl a balesetet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A sofőr a megállást követően belenézett a visszapillantó tükrökbe, majd hátrafordult, hogy ellenőrizze, biztonságosan ki tud-e szállni.

Ezután kinyitotta a bal első ajtót, azonban nem vette észre a megfelelő oldaltávolságot tartani elmulasztó kerékpárost.

A biciklis nekiütközött a már majdnem teljesen kinyitott autóajtónak, majd az úttestre zuhant. A sérültet kórházba szállították, de az életét nem tudták megmenteni – írja a BOON.

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A bíróság megállapította, hogy a nő halála és a közlekedési baleset között közvetlen ok-okozati összefüggés volt.

Az Ózdi Járásbíróság közúti baleset okozásának vétsége miatt egy év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Emellett kilenc hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

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