2026. augusztus 16-án, vasárnap hajnalban a Medjugorjéból hazatérő, lengyel zarándokokat szállító autóbusz felborult az M3-as autópálya mezőkeresztesi szakaszán. A járművön utazó 59 ember közül tizenketten vesztették életüket. A feltételezések szerint a buszt vezető férfi elaludt a volán mögött, ami végül a balesethez vezetett.

Európai elfogatóparancsot kérnek az M3-as buszbalesetet okozó sofőr ellen. Fotó: heol.hu

A vétkes sofőrt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják, jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt van.

Európai elfogatóparancsot kérnek az M3-as buszbalesetet okozó sofőr ellen

Marta Kolendowska-Matejczuk ügyész, a Krosnói Kerületi Ügyészség szóvivője hétfőn arról tájékoztatta a PAP lengyel hírügynökséget, hogy az ügyészség azután kezdeményezi a bíróságnál az európai elfogatóparancs kiadását, miután jogerőre emelkedik a járásbíróság határozata a gyanúsított előzetes letartóztatásáról.

A bíróság idén október 30-án helyt adott az ügyészség indítványának, és a lengyel félnek történő átadás napjától számítva 30 napos letartóztatást rendelt el a buszsofőrrel szemben.

A krosnói ügyészség Lengyelországba szeretné áthelyezni a magyarországi buszbaleset ügyében folyó nyomozást. Ennek érdekében az igazságügyi miniszter augusztus 31-én megkeresést intézett a magyar hatóságokhoz, amelyben kérte a lengyel állampolgárságú férfi elleni büntetőeljárás átadását.

Kolendowska-Matejczuk kifejtette, hogy mindehhez elengedhetetlen a buszsofőrrel szembeni európai elfogatóparancs megszerzése.

Kiemelte azt is, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján az ügyészség határozatot hozott arról, hogy a buszsofőrt közúti tömegszerencsétlenség gondatlan okozásával gyanúsítja meg.

Hozzátette, hogy a magyar hatóságok által korábban elrendelt letartóztatást megszüntették. A sofőr jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, elektronikus nyomkövetővel ellenőrzik a tartózkodási helyét. A buszsofőr terhére rótt bűncselekmény 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.