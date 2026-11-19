Összeütközött két személygépkocsi csütörtökre virradóra Püspökladányban, a Debreceni úton. Az egyik gépkocsi egy trélert húzott, amely a baleset következtében felborult.

Baleset történt Püspökladánynál / Fotó: Püspökladányi HTP

Baleset történt Püspökladánynál hajnalban

A püspökladányi hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták, majd az egyik autót áramtalanították.

A járművekben összesen hárman utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínről egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba - írja a Haon, hozzátéve, a kitört oszlop, a sérült szalagkorlát, valamint a törmelékek még a reggeli órákban is az ütközésről árulkodtak.

Az egyik autó trélerrel együtt borult fel / Fotó: Püspökladányi HTP

Lezárták a 8-as főutat, miután több baleset is történt Sólynál a Várpalota felé vezető oldalon a 38-as kilométernél - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel. A közlemény szerint egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a helyszíntől körülbelül százötven méterre pedig két személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott, de további két személyautó is ütközött egymással ugyanezen a szakaszon.

