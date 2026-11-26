Nemrég kaptuk az információt, hogy súlyos baleset történt Aquincumnál, a Szentendrei úton. Ekkor egy kamionnak ütközött neki egy hókotró, amibe ezután egy személyautó is belecsúszott.

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel Aquincumnál / Fotó: unsplash.com

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel Aquincumnál

Úgy tudni, személyi sérülés nem történt, a kamion eleje viszont ripityára tört, és feltehetően a közlekedés is felborul.

Amint újabb információk érkeznek a balesetről, frissítjük cikkünket.

Mindeközben az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Nagytétény térségében, a 6-os főúti csomópont előtt egy személygépjármű korábban betonfalnak ütközött. A 13-as km-nél már nincs korlátozás, de a torlódás több, mint 3 km hosszú.

Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is, és szakaszosan torlódik a forgalom Óbarok és a főváros között, tehát a 40-es km-től. Az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán is baleset történt Budapest határában. A 7-es km-nél korlátozásra, és csaknem 3 km-en torlódásra kell készülni.





