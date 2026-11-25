Több banki csalás is ugyanahhoz a bűnszervezethez köthető

A nyomozás során kiderült, hogy a bűnbandához több hasonló eset is köthető. Az elkövetők elsősorban banki ügyintézőknek adták ki magukat, de olyan eset is előfordult, amikor a rendőrség nevében tévesztették meg áldozataikat.

A nyomozók először azokat az embereket azonosították, akiknek a kicsalt összegek felvétele volt a feladatuk, majd eljutottak azokhoz is, akik a pénz hiánytalan átadását felügyelték.

A rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével a nyár folyamán négy embert fogtak el Szigetszentmiklóson és Budapesten. Pénzmosás miatt hallgatták ki őket, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.