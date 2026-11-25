A hajdú-bihari kibercsoport rendőrei februárban kezdtek nyomozni egy banki csalás ügyében, miután egy sértettől közel százmillió forintot csaltak ki. Az elkövetők telefonon, banki ügyintézőknek kiadva magukat vették rá az áldozatot egy alkalmazás letöltésére, amelynek segítségével hozzáfértek a bankszámlájához. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több mint 50 millió forintot sikerült visszatartani.
Több banki csalás is ugyanahhoz a bűnszervezethez köthető
A nyomozás során kiderült, hogy a bűnbandához több hasonló eset is köthető. Az elkövetők elsősorban banki ügyintézőknek adták ki magukat, de olyan eset is előfordult, amikor a rendőrség nevében tévesztették meg áldozataikat.
A nyomozók először azokat az embereket azonosították, akiknek a kicsalt összegek felvétele volt a feladatuk, majd eljutottak azokhoz is, akik a pénz hiánytalan átadását felügyelték.
A rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével a nyár folyamán négy embert fogtak el Szigetszentmiklóson és Budapesten. Pénzmosás miatt hallgatták ki őket, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.
A bűnszervezet vezetőire is lecsaptak
A nyomozás újabb eredményeként november 10-én Pest és Bács-Kiskun megyében elfogták a hálózat két vezetőjét, egy 34 és egy 45 éves férfit.
A rendőrség információi szerint a két férfi irányította a bűnszervezet működését, gondoskodott a bűncselekményekhez szükséges eszközökről, jóváhagyta az új tagok beszervezését, valamint egyes csalások megtervezésében is részt vett. A kicsalt összegeket szintén nekik adták át.
Milliókat és egy nagy értékű autót foglaltak le
A rendőrök több helyszínen is kutatást tartottak, amelyek során közel hárommillió forint készpénzt, külföldi fizetőeszközöket és egy nagy értékű személyautót foglaltak le. Az ingatlanokban gáz-riasztó és gumilövedékes fegyvereket is találtak.
A két férfit bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket. A bíróság mindkettőjük letartóztatását elrendelte.