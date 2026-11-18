November 16-án, hétfő délután egy békéscsabai iskola emeleti tantermének ablakából kiesett egy fiú – erősítette meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a Beol.hu megkeresésére.

A békéscsabai iskola területén történt eset körülményeit a rendőrség vizsgálja (A kép illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán / MW

A hatóság közölte, hogy az eddig beszerzett információk alapján a fiúnak nem volt öngyilkossági szándéka, és idegenkezűségre utaló körülmény sem merült fel. A rendőrség szerint a diákot nem lökték ki az ablakból.

Milyen állapotban van a békéscsabai iskola ablakából kizuhant diák? Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiút súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították kórházba.

A Beol.hu információi alapján az eset a békéscsabai Szigligeti utcában található oktatási intézményben történt.

Megszólalt az iskola vezetősége a történtekről

Az érintett intézmény megerősítette, hogy november 16-án egy 12. évfolyamos tanulójuk esett ki az épület egyik emeleti ablakából.

Az iskola főigazgató-helyettese közölte, hogy a történtek mélyen megrázták az intézmény közösségét, és mielőbbi felépülést kívánnak a sérült diáknak.

Tájékoztatása szerint az eset után az iskola munkatársai haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot és a rendőrséget, valamint megtették a szükséges intézkedéseket.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy a történtek pontos körülményeinek tisztázása az illetékes hatóságok feladata. A tanuló személyiségi jogainak és magánéletének védelme érdekében további részleteket nem közölnek.

A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.