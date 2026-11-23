Csámpai Attila azt írta, hogy a törökbálinti és az érdi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók megakadályozták a biatorbágyi tűz továbbterjedését és eloltották a lángokat, majd átszellőztették és átvizsgálták a házat.

Biatorbágyon halálos áldozatot követelt a tűz (a kép illusztráció) - Fotó: Tóth Imre / MW

A kiégett épületben egy elhunyt embert találtak.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát és a körülményeit.

Az Origo ma egy súlyos berlini kórháztűzről is beszámolt.