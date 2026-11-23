Egy ember meghalt, miután kigyulladt egy könnyűszerkezetes családi ház hétfőn délelőtt a biatorbágyi Töhötöm utcában - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hétfőn.
Csámpai Attila azt írta, hogy a törökbálinti és az érdi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók megakadályozták a biatorbágyi tűz továbbterjedését és eloltották a lángokat, majd átszellőztették és átvizsgálták a házat.
A kiégett épületben egy elhunyt embert találtak.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát és a körülményeit.
Az Origo ma egy súlyos berlini kórháztűzről is beszámolt.