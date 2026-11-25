Egészen elképesztő jelenetet rögzített egy autós kamerája Siófokon. Egy biciklis egy forgalmas, négysávos úton a nyereg helyett a vázon egyensúlyozva haladt, miközben autók suhantak el mellette. Egyetlen rossz mozdulat is súlyos balesetet okozhatott volna – írja a Sonline.

Nem mindennapi jelenet Siófokon: így egyensúlyozott a biciklis az autók között.

Fotó: Sonline

A vázon egyensúlyozva haladt az autók között

A néhány másodperces videón látható, ahogy a férfi szokatlan testhelyzetben próbálja uralni a kétkerekűt.

Nem ül a nyeregben, hanem állva, a bicikli vázán egyensúlyozva gurul végig az úton.

A mutatványt ráadásul nem lezárt területen hajtotta végre, hanem a forgalom kellős közepén.

A közelében több gépkocsi is haladt, így egy esetleges esés vagy hirtelen irányváltás pillanatok alatt veszélyes helyzetet teremthetett volna.

Egy rossz mozdulat is elég lett volna

A szokatlan póz jelentősen megnehezítheti az irányítást és a gyors reagálást. Ha elveszíti az egyensúlyát, akár egy érkező autó elé is kerülhetett volna, miközben a többi sofőrnek alig marad ideje reagálni.

A rendelkezésünkre álló videón végül nem történik baleset, a biciklis folytatja útját.

Arról nincs információnk, hogy az eset miatt intézkedett-e a rendőrség, illetve pontosan mikor készült a felvétel.

A közúton mindenkinek úgy kell haladnia, hogy ne veszélyeztesse saját és mások testi épségét. Az ehhez hasonló mutatványoknak ezért nem a forgalmas úttesten, hanem biztonságos, elzárt helyen van a helyük.