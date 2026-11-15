A börtönökben minden halál rendkívüli esetnek minősül

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy milyen gyakran fordul elő fizikai, illetve szexuális bántalmazás a hazai börtönökben, és azt is megtudtuk, hogy tavaly és idén hány elítélt halt meg bántalmazás következtében. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) akkor arról tájékoztatta az Origót, hogy a halálos kimenetelű cselekmények kifejezetten ritkák a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. Mint írták, a közel 20 ezer fős fogvatartotti közösségben 2025-ben három ilyen eset történt, idén azonban még nem fordult elő emberölés a magyar börtönökben. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy évente átlagosan hányan halnak meg a hazai fegyintézetekben, és mi a protokoll, ha egy fogvatartott elhalálozik.

Idén tíz hónap alatt már többen haltak meg a magyar börtönökben, mint tavaly egész évben – Fotó: Hatlaczki Balázs

Válaszukban azt írták, hogy 2026-ban eddig 77, az előző évben pedig 76 természetes haláleset történt a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. Hozzátették: a halálesetekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabályok és a büntetés-végrehajtás belső rendelkezései szabályozzák. Ennek értelmében minden fogvatartotti elhalálozás rendkívüli halálesetnek minősül, ezért bekövetkeztekor a börtön haladéktalanul értesíti az eljárás lefolytatására illetékes rendőrkapitányságot, valamint a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

A rendkívüli halálesettel kapcsolatos hatósági eljárásban sor kerül a haláleset körülményeinek tisztázására. Ennek része a helyszíni szemle, valamint főszabály szerint a hatósági boncolás is, bár meghatározott feltételek együttes fennállása lehetővé teszi utóbbi mellőzését.