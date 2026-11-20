Amint arról az Origo több cikkben is beszámolt, a fővárosban – különösen a frekventált közlekedési csomópontokon és a belső kerületekben – számos probléma rontja a lakosság szubjektív biztonságérzetét:
- Jelentős feszültséget okoz az új pszichoaktív kábítószerek, például a „kristály” terjedése, az utcai szerhasználat, a drogkereskedelem, valamint a mind nagyobb számban felbukkanó palackgyűjtők, hajléktalanok és ellátatlan mentális betegek jelenléte a közterületeken.
- Nagy visszhangot váltottak ki a belvárosi szórakozóhelyeken vagy azok környékén történt súlyos bántalmazások, például a Morrison’s2-ben elkövetett emberölés, vagy az Akácfa utcai halálos kimenetelű verekedés. A kerületi közösségi médiás csoportokban is gyakori témát jelentenek a betörések, lopások, garázdaságok, vagy akár a köztisztasági és közlekedési szabálysértések.
- A szakmai szervezetek szerint a rendőrség súlyos létszámhiánnyal küzd a fővárosban, ezért egyes kerületek saját forrásból, biztonsági őrök bevonásával próbálták pótolni a járőrözést (például a VII. kerületben a Klauzál tér környékén).
Belvárosi polgármesterek felzúdulása és követelései a BRFK felé
A belső kerületek polgármesterei – Soproni Tamás (VI. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Baranyi Krisztina (IX. kerület), és később csatlakozva Tóth József (XIII. kerületet) közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz azonnali intézkedéseket követelve.
A baloldali kerületvezetők szerint a helyzet gyökere az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer meggyengülése, valamint a rendőri jelenlét hiánya. A polgármesterek öt konkrét pontban meg is fogalmazták követeléseiket a Belügyminisztérium felé.
28 állandó helyszínen vannak jelen a rendőrök Budapesten
A főváros rendőrfőkapitányává idén július 16-án kinevezett Baricska Norbert Tamás a pénteki sajtótájékoztatón az elmúlt négy hónap eredményeinek ismertetésével kezdte beszédét. A rendőr dandártábornok elmonda, azzal indította a tevékenységét, hogy a főváros vezetésével és valamennyi budapesti polgármesterrel leült átbeszélni az adott városrészt leginkább érintő problémákat. Ennek során 96 kritikus gócpontot azonosítottak, majd megkezdődtek a polgárőrséggel és a társhatóságokkal közös közbiztonsági akciók.
Ezt öt etapra osztották, és kiválasztottak 19 olyan frekventált helyszínt, ahol folyamatos rendőri jelenlétet biztosítottak. Hozzátette, ősszel 15 újabb helyszínnel bővült a fokozottan ellenőrzött közterületek száma, így ez októberben 34-re emelkedett. Ma viszont már csak 28
– önkormányzatokkal egyeztetett – állandó helyszínen vannak jelen.
A főkapitány szólt arról is, hogy a Magyar Honvédség november 16-án 11 diplomáciai objektum 14 őrhelyének őrzését vette át, ennek köszönhetően mintegy 60 újabb rendőrt állíthatnak a rendvédelem szolgálatába. Elárulta azt is, hogy egy jogszabály-módosításnak köszönhetően szintén több rendőr tűnhet fel a főváros utcáin:
a jövőben ugyanis nem kell a lakóhelyük szerinti büntetés-végrehajtási intézetbe szállítani azokat, akiknek a ki nem fizetett szabálysértési bírsága elzárássá alakul.
A Budapesten elfogottak büntetésüket ezentúl itt tölthetik le, ezzel a fővárosi rendőrök több ezer munkaórát spórolhatnak meg.
Baricska Norbert közölte, támogatják a dohányboltok nyitva tartásának és működésének szabályozására vonatkozó önkormányzati jogkörök kiszélesítését, illetve az önkormányzati rendészetek hatósági jogkörének kiterjesztését.
Megtudhattuk, hogy a BRFK vezetése több ízben tárgyalásokat folytatott a szociális és az egészségügyi tárcákkal is, mert a rendészeti feladatok magas szintű ellátásához ezeknek a területeknek a háttértámogatására is szükség van.
A főkapitány számot adott róla, hogy az elmúlt négy hónapban megközelítőleg háromezer rendőri intézkedés történt, amelyek alkalmával 600 körüli elfogásra és előállításra került sor Budapesten. Ezen időszak alatt 2400 büntetőeljárást indítottak, ebből a legtöbb testi sértésekkel és kábítószerekkel volt kapcsolatos.
Jelenleg 98 olyan drogterjesztővel szemben folytatnak eljárást, akik a közbiztonság szempontjából kritikus gócpontok környékén árulták a mérget,
továbbá számtalan szabálysértési bírságot is kiszabtak. Baricska Norbert hangsúlyozta, ez azonban csak az út kezdete, a munka nem ért véget.
Vendégszolgálatot indít a polgárőrség
Kardos Pál, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a polgárőrség és a rendőrség 35 éve stratégiai partnerek, és 10 éve kifejezetten szoros a kapcsolatuk a BRFK-val. Kiemelte, az együttműködésben azonban további lehetőégek is rejlenek, ezeket próbálják most minél inkább feltérképezni, illetve kiaknázni. Kardos Pál elmondta,
bevezetik az úgynevezett vendégszolgálatot, ami azt jelenti, hogy szükség esetén vidéki polgárőrök jönnek a fővárosba, a rendőrség munkáját segíteni.
Közel kétezer rendőr hiányzik Budapestről
A sajtótájékoztatóan az Origo megkérdezte, hogy mivel a kormány által ismertetett jövő évi illetményemelés mértéke a legtöbb rendvédelmi dolgozó számára csalódást okozott, mivel próbálják mégis vonzóvá tenni a rendőri pályát a fiatalok számára. Budapest rendőrfőkapitánya a kérdésre válaszolva elmondta,
az elmúlt fél évben stagnált a BRFK létszámcsökkenése, de még így is további 1100 egyenruhásra és mintegy 500 nyomozóra lenne szükség az optimális létszám eléréséhez.
Hozzáfűzte: az elmúlt hónapokban számos olyan, saját hatáskörben meghozható adminisztratív vagy hangulatjavító intézkedésről döntöttek, amely az állomány megtartását segítette, és további ilyen módszerek alkalmazását is tervezik. A csalódást keltő béremeléssel kapcsolatban diplomatikusan úgy nyilatkozott, annak fogadtatása személyenként eltérő lehet, van, aki elégedett lesz vele és van, aki nem.
Megkérdeztük azt is, felkészültek-e arra, hogy a jelenleg az utcákon, parkokban, tereken élő hajléktalanok a tél közeledtével egyre inkább a fedett helységekbe, például a társasházak lépcsőházaiba, pincéibe, padlásaira húzódnak majd be. Válaszában Baricska Norbert elmondta,
ez egy minden télen visszatérő gond, amit szociális szervezetek segítségével évről-évre feltérképeznek. Hozzátette, a felvetés nem pusztán közbiztonsági, hanem szociális és egészségügyi probléma is, amelynek a megoldása közös fellépést igényel.
Szólt arról is, hogy a fővárosban nyáron hajléktalan életmódot folytató emberek nagy része a vidéki mélyszegénységből érkezik, azonban közülük sokan a hidegebb idő beköszöntével inkább visszautaznak eredeti lakóhelyükre. Kérdésünkre megerősítette azt is, hogy
az 50 forintos palackvisszaváltási rendszer bizony okoz közbiztonsággal összefüggő gondokat, amelyeket ők rendszeresen ismertetnek a döntéshozókkal.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi lett a sorsa a DELTA programnak, amelyet még az előző kormányzat indított el 2025 márciusában, a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás visszaszorítására. A kormányváltásig ugyanis folyamatosan, szinte napi rendszerességgel jelentek meg az akcióterv keretében végrehajtott rajtaütésekről és elfogásokról szóló hírek. Azóta azonban semmit nem hallani a DELTA programról.
A dandártábornok válaszában azt hangsúlyozta, hogy a drogok elleni küzdelem továbbra is prioritás a rendőrség számára, függetlenül attól, hogy éppen milyen néven fut az ezzel kapcsolatos akció.
Baricska Norbert Tamás tehát nem cáfolta, hogy a rendőrség április után megszűntette a DELTA programot.