Amint arról az Origo több cikkben is beszámolt, a fővárosban – különösen a frekventált közlekedési csomópontokon és a belső kerületekben – számos probléma rontja a lakosság szubjektív biztonságérzetét:

Jelentős feszültséget okoz az új pszichoaktív kábítószerek, például a „kristály” terjedése, az utcai szerhasználat, a drogkereskedelem, valamint a mind nagyobb számban felbukkanó palackgyűjtők, hajléktalanok és ellátatlan mentális betegek jelenléte a közterületeken.

Nagy visszhangot váltottak ki a belvárosi szórakozóhelyeken vagy azok környékén történt súlyos bántalmazások, például a Morrison’s2-ben elkövetett emberölés, vagy az Akácfa utcai halálos kimenetelű verekedés. A kerületi közösségi médiás csoportokban is gyakori témát jelentenek a betörések, lopások, garázdaságok, vagy akár a köztisztasági és közlekedési szabálysértések.

A szakmai szervezetek szerint a rendőrség súlyos létszámhiánnyal küzd a fővárosban, ezért egyes kerületek saját forrásból, biztonsági őrök bevonásával próbálták pótolni a járőrözést (például a VII. kerületben a Klauzál tér környékén).

A BRFK munkatársai 28 frekventált helyszínen, például a Blaha Lujza téren biztosítanak állandó rendőri jelenlétet

(Fotó: rendőrség)

Belvárosi polgármesterek felzúdulása és követelései a BRFK felé

A belső kerületek polgármesterei – Soproni Tamás (VI. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Baranyi Krisztina (IX. kerület), és később csatlakozva Tóth József (XIII. kerületet) közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz azonnali intézkedéseket követelve.

A baloldali kerületvezetők szerint a helyzet gyökere az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer meggyengülése, valamint a rendőri jelenlét hiánya. A polgármesterek öt konkrét pontban meg is fogalmazták követeléseiket a Belügyminisztérium felé.

28 állandó helyszínen vannak jelen a rendőrök Budapesten

A főváros rendőrfőkapitányává idén július 16-án kinevezett Baricska Norbert Tamás a pénteki sajtótájékoztatón az elmúlt négy hónap eredményeinek ismertetésével kezdte beszédét. A rendőr dandártábornok elmonda, azzal indította a tevékenységét, hogy a főváros vezetésével és valamennyi budapesti polgármesterrel leült átbeszélni az adott városrészt leginkább érintő problémákat. Ennek során 96 kritikus gócpontot azonosítottak, majd megkezdődtek a polgárőrséggel és a társhatóságokkal közös közbiztonsági akciók.

Ezt öt etapra osztották, és kiválasztottak 19 olyan frekventált helyszínt, ahol folyamatos rendőri jelenlétet biztosítottak. Hozzátette, ősszel 15 újabb helyszínnel bővült a fokozottan ellenőrzött közterületek száma, így ez októberben 34-re emelkedett. Ma viszont már csak 28

– önkormányzatokkal egyeztetett – állandó helyszínen vannak jelen.