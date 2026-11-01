Fordulat: évekig menekült, most feladta magát a budapesti antifa támadások egyik gyanúsítottja

A férfit azzal gyanúsítják, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely 2023 februárjában több embert támadott meg Budapesten a kitörés napi megemlékezés idején. A nyomozás szerint a támadók paprikaspray-t, teleszkópos botot és kalapácsot is használtak.

A budapesti támadássorozatban három nap alatt öt helyszínen összesen kilencen sérültek meg. Fotó: AFP

Feladta magát a budapesti támadások gyanúsítottja

A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc Levente a Blikknek azt mondta: a gyanú szerint a férfi február 10-én társaival egy XI. kerületi sörözőben találkozott, majd részt vett két német állampolgár követésében. A bántalmazásban állítólag nem vett részt közvetlenül, jelenlétével, figyeléssel és kíséréssel azonban segíthette társait.

A férfit bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsíthatják. A halmazati büntetési tétel kettőtől huszonnégy évig terjedő szabadságvesztés lehet.

A Blikk információi szerint korábban Finnországban is elfogták, ám végül nem került magyar őrizetbe. Október 15-én ügyvédje kíséretében jelentkezett a hannoveri rendőrségen. Nyilvános videójában döntését azzal indokolta, hogy nem akar tovább szökésben élni.

Lukas Theune berlini ügyvéd közlése szerint a német vádhatóság ígéretet tett arra, hogy ügyfelét nem adják át Magyarországnak, és Németországban folytatják le vele szemben az eljárást. A Blikk ugyanakkor azt írta, az átadásról még a német hatóságok határoznak.

A budapesti támadássorozatban három nap alatt öt helyszínen összesen kilencen sérültek meg: hatan súlyosan, hárman könnyebben. Több sértettnél fennállt az életveszélyes sérülés kialakulásának lehetősége is.