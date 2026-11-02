Teherautóval karambolozott, a roncsok közé szorult egy sofőr Budapesten – feszítővágóval mentették ki

Súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében az autó vezetője beszorult a járműbe, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.
Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében.
Baleset Budapest X. kerületében: teherautóval ütközött egy autó, beszorult a sofőr
Az ütközés következtében a személyautó vezetője beszorult, a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.
Az egységek mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak. A karambol miatt egy sávon forgalmi akadály alakult ki, amelyet a tűzoltók a helyszínelést követően szüntetnek meg - írja a katasztrófavédelem.