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Budapest

Teherautóval karambolozott, a roncsok közé szorult egy sofőr Budapesten – feszítővágóval mentették ki

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Súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében az autó vezetője beszorult a járműbe, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.
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Budapestroncsokteherautóbalesettűzoltók

Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében. 

Baleset Budapest X. kerületében: teherautóval ütközött egy autó, beszorult a sofőr
Baleset Budapest X. kerületében: teherautóval ütközött egy autó, beszorult a sofőr (a kép illusztráció)
Fotó: Tóth Imre / MW

Baleset Budapest X. kerületében: teherautóval ütközött egy autó, beszorult a sofőr

Az ütközés következtében a személyautó vezetője beszorult, a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. 

Az egységek mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak. A karambol miatt egy sávon forgalmi akadály alakult ki, amelyet a tűzoltók a helyszínelést követően szüntetnek meg - írja a katasztrófavédelem

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