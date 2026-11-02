Teherautóval karambolozott, a roncsok közé szorult egy sofőr Budapesten – feszítővágóval mentették ki

Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében.

Baleset Budapest X. kerületében: teherautóval ütközött egy autó, beszorult a sofőr (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Baleset Budapest X. kerületében: teherautóval ütközött egy autó, beszorult a sofőr

Az ütközés következtében a személyautó vezetője beszorult, a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.

Az egységek mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak. A karambol miatt egy sávon forgalmi akadály alakult ki, amelyet a tűzoltók a helyszínelést követően szüntetnek meg - írja a katasztrófavédelem.