Súlyosabb büntetést kapott a csepeli óvónő, aki szilveszterkor sütés közben megölte az édesanyját

Az elsőfokú ítéletet súlyosbítva jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélt a Fővárosi Ítélőtábla egy óvónőt, aki megölte az édesanyját 2024-ben – közölte a táblabíróság kedden az MTI-vel.

Négy és fél év börtönbüntetésre ítélték az óvónőt, aki egy sodrófával ütlegelte, majd késsel leszúrta édesanyját - Illusztráció

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Folyamatos konfliktus volt anya és lánya között

Az ítélőtábla által közölt tényállás szerint a nő születésétől fogva a szüleivel élt, és az anyjával való kapcsolata gyermekkorától kezdve konfliktusokkal terhelt volt.

Az édesanya a lányát felnőttkorában is gyermekként kezelte, családi és baráti kapcsolatait ellehetetlenítette, nem hagyta önálló életet élni, munkahelyi kirándulásokra is elkísérte.

Elvárta, hogy az óvónőként dolgozó lánya munka után rögtön hazamenjen, és még az öltözködésébe is beleszólt.

Amikor a vádlott nyugdíjba ment, kettejük viszonya még inkább megromlott.

Sodrófával és késsel támadt az anyjára

A nő 2024. december 31-én, ismét összetűzésbe került az anyjával.

Először egy sodrófával ütlegelni kezdte az anyja fejét, majd fojtogatta őt, végül többször megszúrta egy konyhakéssel.

Az idős nő a helyszínen meghalt.

Súlyosabb büntetést kapott az óvónő

A nő az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Az elsőfokú bíróság február 26-án erős felindulásból elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, akit négy év börtönre ítélt.

A döntés ellen az ügyész súlyosbításért fellebbezett, ennek a táblabíróság helyt adott, mert álláspontja szerint az első fokon kiszabott büntetés nem áll arányban a bűncselekmény konkrét tárgyi súlyával. A nőre négy és fél év börtönbüntetést szabtak ki; az ítélet jogerős.