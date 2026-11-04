Kigyulladt egy menetrend szerinti busz a 2-es főúton

A 2-es főúton riasztották a tűzoltókat egy kigyulladt buszhoz. A lángokat a buszsofőr még a kiérkezésük előtt eloltotta.
Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere gyulladt ki a 2-es főút szendehelyi szakaszán, a Szabadság utca közelében – írja a katasztrófavédelem.
A kigyulladt járaton nem voltak utasok.
A buszsofőr oltotta el a tüzet
A sofőrnek sikerült porral oltóval megfékeznie a lángokat, a helyszínre érkező rétsági hivatásos tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.
Tűz ütött ki a mohácsi Tescóban, menekülniük kellett a vásárlóknak
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