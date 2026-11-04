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tűz

Kigyulladt egy menetrend szerinti busz a 2-es főúton

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A 2-es főúton riasztották a tűzoltókat egy kigyulladt buszhoz. A lángokat a buszsofőr még a kiérkezésük előtt eloltotta.
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tűzbusz2-es főút

Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere gyulladt ki a 2-es főút szendehelyi szakaszán, a Szabadság utca közelében – írja a katasztrófavédelem.

tűzoltóautó, illusztráció, kigyulladt busz
A busz motortere gyulladt ki, amit a tűzoltók visszahűtöttek - Illusztráció
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kigyulladt járaton nem voltak utasok.

A buszsofőr oltotta el a tüzet

A sofőrnek sikerült porral oltóval megfékeznie a lángokat, a helyszínre érkező rétsági hivatásos tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

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