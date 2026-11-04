Kigyulladt egy menetrend szerinti busz a 2-es főúton

Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere gyulladt ki a 2-es főút szendehelyi szakaszán, a Szabadság utca közelében – írja a katasztrófavédelem.

A busz motortere gyulladt ki, amit a tűzoltók visszahűtöttek - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kigyulladt járaton nem voltak utasok.

A buszsofőr oltotta el a tüzet

A sofőrnek sikerült porral oltóval megfékeznie a lángokat, a helyszínre érkező rétsági hivatásos tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

Tűz ütött ki a mohácsi Tescóban, menekülniük kellett a vásárlóknak

Váratlanul ki kellett üríteni a mohácsi Tescót hétfő este, miután tűz ütött ki az áruházban. A helyszínre több egység is érkezett, a vásárlók azonban még aznap visszatérhettek az üzletbe.