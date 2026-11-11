Lekéste a megállóját, ezért őrjöngeni kezdett: háromszor fejbe vágta a buszsofőrt

A police.hu beszámolója szerint az eset október 15-én, késő délután történt. A férfi Káldon szeretett volna leszállni, ám elaludt, ezért nem jelezte időben a szándékát a sofőrnek, a járat pedig továbbhaladt.

Támadás ért egy buszsofőrt. Kép: Police.hu

Amikor az utas észrevette, hogy elmulasztotta a megállót, rugdosni kezdte a busz ajtaját, és kiabálva követelte a sofőrtől, hogy forduljon vissza. A járművezető folytatta az útját, ezért szóváltás alakult ki közöttük.

Kalapáccsal hadonászott, majd megütötte a sofőrt

A rendőrség szerint az agresszív utas kitépte a helyéről a vészkijárat nyitására szolgáló kalapácsot, hadonászni kezdett vele, majd többször megrángatta a mozgó jármű kormányát. A buszsofőrnek sikerült korrigálnia a kormányrántásokat, és az úton tartotta a járművet.

Miután a busz megállt, a férfi állítólag háromszor fejbe ütötte a sofőrt.

Ezután leszállt, és egy ablaktörlő lapáttal ütötte a járművet. A buszvezető bezárta az ajtókat, majd értesítette a rendőrséget.

A sárvári rendőrök azonosították, és a napokban elfogták a férfit. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmények miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, valamint kezdeményezték a letartóztatását.