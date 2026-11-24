Hűtlen kezelés gyanúja miatt tartott házkutatásokat a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hét civil szervezetnél. A nyomozók kedden reggel összesen 12 helyszínen, többségében Budapesten végeztek kutatásokat és foglaltak le bizonyítékokat.

Civil szervezeteknél tartottak házkutatást, másfél milliárd forintot vizsgálnak Forrás: Police.hu

Az eljárás középpontjában több mint másfél milliárd forint állami támogatás áll, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda folyósított hét civil szervezetnek 2021 és 2026 között.

Iratokat és elektronikus eszközöket foglaltak le

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás a Miniszterelnökség július 14-i feljelentése alapján indult. A Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya azt vizsgálja, hogy jogszerűen használták-e fel a támogatásokat, illetve előfordult-e, hogy azokat az eredeti céltól eltérően költötték el.

A nyomozók a hét érintett civil szervezet székhelyein, valamint egy alapítvány és hat egyesület képviselőinek lakásain is házkutatást tartottak.

A lefoglalt bizonyítékok között több zsáknyi iratanyag volt, köztük könyvelési dokumentumok, szerződések, számlák, vállalási dokumentumok és teljesítési igazolások. A forenzikus nyomozók emellett számítógépekről, laptopokról és mobiltelefonokról is biztosítottak elektronikus adatokat.

További bűncselekmények gyanúját is vizsgálják

A hatóság nemcsak a hűtlen kezelés gyanúját vizsgálja: az eljárásban a hivatali visszaélés és a költségvetési csalás lehetősége is felmerült.

Az ügyben jelenleg is zajlanak a tanúkihallgatások.