Letartóztattak egy 39 éves decsi nőt, aki két unokázós csalásban is segédkezett. A gyanúsított ellen egy idős mözsi nő tett feljelentést a Tolnai Rendőrőrsön, miután azzal keresték meg, hogy a fiát letartóztatták.

Lecsapott az unokázós csaló: 7 millió forintot hagyott a mözsi temetőben egy idős nő. Fotó: police.hu

Lebukott az unokázós csaló, nem ez volt az első átverése

A rendőrség közleménye szerint az idős nőt november 13-án délelőtt hívta fel, és rendőrként mutatkozott be a gyanúsított. A hívás során azt mondta, hogy letartóztatták a fiát, és 5 és 20 millió forint közötti összeget kell letennie a szabadon engedése érdekében.

Az asszony végül összeszedett 7 millió forintot, amit becsomagolt, majd a megbeszéltek szerint kivitte a helyi temetőben, és a utasítás szerinti helyen hagyta - ez alatt az idegen nő végig telefonon tartotta vele a kapcsolatot.

Mikor az asszony rájött, hogy átverték, ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az adatgyűjtés után a rendőrök gyanúja egy decsi nőre terelődött, akit még aznap este elfogtak, amint a 6-os főúton egyik ismerősével Szekszárd irányába tartott autóval. A helyszínen lefoglaltak tőle több millió forintot, majd a lakásán is találtak egy nagyobb összeget.

Kihallgatásán beismerő vallomást tett: elmondta, hogy korábban egy másik, ugyanilyen jellegű, tolnai bűncselekményben is részt vett. Elmondása alapján, miután Tolnán felvette a pénzösszeget, egy még ismeretlen társának adta át Budapesten.

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