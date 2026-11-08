Felvették a csaló telefonhívását, a végén káromkodva akadt ki a szélhámos nő - videó

Hiába ismerjük a telefonos csalások tipikus módszereit, éles helyzetben könnyű megijedni és hibázni. A szakértők szerint ezért nem elég tudni, mire kell figyelni: érdemes meghallgatni valódi csalási kísérletekről készült felvételeket, és végiggondolni, hogyan reagálnánk egy hasonló helyzetben.

Banki ügyintézőnek adják ki magukat, sürgetnek, ijesztgetnek, majd egyre több érzékeny adatot próbálnak megszerezni. Egy felvétel megmutatja, hogyan épül fel egy telefonos csalás.

Fotó: Pesti Tamás / MW

Egy TikTok-felhasználó két videóban mutatta be, hogyan próbálták átverni azzal, hogy az UniCredit Bank munkatársainak adták ki magukat.

A telefonálóknak természetesen semmi közük nem volt a pénzintézethez.

Az első csaló egy 200 ezer forintos, állítólag az ügyfél által kezdeményezett gyanús tranzakcióval próbálta megijeszteni a hívott felet. Azt mondta, az összeget egy Horváth Gábor nevű személynek utalták volna, aki ellen korábban több feljelentés is érkezett adathalászat miatt. Az „ügyintéző” megerősítést kér, hogy az ügyfél indította-e az utalást, majd azt is közli, hogy a beszélgetésről jegyzőkönyv készül. Még azt is megkérdezi, hogy azt postán vagy e-mailben kéri az ügyfél – írja a Hóvége.

A telefonos csaló ezután kérdezgetni kezdte az ügyfelet: elveszett-e a bankkártyája, mikor lépett be utoljára a netbankba, vásárolt-e külföldi oldalakon, kapott-e gyanús SMS-t vagy e-mailt, használ-e Revolutot, sőt még a vásárlási szokásaira és a számlaegyenlegére is kíváncsi volt.

Közben folyamatosan sürgette az áldozatot. Azt állította, hogy a gyanús tranzakciókat törölni kell, a számlát pedig biztonságba kell helyezni, amire mindössze 30 perc áll rendelkezésre. Végül közölte, hogy egy „felsőfokú szakember” fogja visszahívni.

Már ez is több árulkodó jelre felhívja a figyelmet: a szélhámos félelmet kelt, sürget, majd banki ellenőrzésnek álcázva érzékeny információkat próbál megszerezni.

Egyre több a gyanús részlet

A második hívó már a bank biztonsági és informatikai részlege „felsőfokú szakembereként” mutatkozott be, és még azonosítószámot is mondott. Azt állította, hogy az ügyfél adatai egy 2025-ös eMAG-adatszivárgás során kerülhettek illetéktelenekhez.

Ezután egyre több részlettel próbálta összezavarni az áldozatát. Azt állította, hogy a csalók digitalizálták a bankkártyát, kétszer készpénzt próbáltak felvenni, valamint valutát is vásároltak.

A telefonáló ezután arra kérte a hívott személyt, hogy lépjen be a mobilbankba, és ellenőrizze a kártyalimiteket. Azt állította, hogy a csalók megváltoztatták azokat, ezért a tranzakciók törléséhez az ügyfélnek is magasabbra kell emelnie a limiteket.

Amikor az ügyfél a kártya azonnali letiltását javasolta, a csaló ingerülten közölte, hogy ez nem megoldás.

Hosszú, hivatalosnak hangzó magyarázatba kezdett, amelyben egymást követték a banki szakkifejezések és az újabb állítások.