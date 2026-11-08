Felvették a csaló telefonhívását, a végén káromkodva akadt ki a szélhámos nő - videó

Hiába ismerjük a telefonos csalások tipikus módszereit, éles helyzetben könnyű megijedni és hibázni. A szakértők szerint ezért nem elég tudni, mire kell figyelni: érdemes meghallgatni valódi csalási kísérletekről készült felvételeket, és végiggondolni, hogyan reagálnánk egy hasonló helyzetben.
Egy TikTok-felhasználó két videóban mutatta be, hogyan próbálták átverni azzal, hogy az UniCredit Bank munkatársainak adták ki magukat.
A telefonálóknak természetesen semmi közük nem volt a pénzintézethez.
Az első csaló egy 200 ezer forintos, állítólag az ügyfél által kezdeményezett gyanús tranzakcióval próbálta megijeszteni a hívott felet. Azt mondta, az összeget egy Horváth Gábor nevű személynek utalták volna, aki ellen korábban több feljelentés is érkezett adathalászat miatt. Az „ügyintéző” megerősítést kér, hogy az ügyfél indította-e az utalást, majd azt is közli, hogy a beszélgetésről jegyzőkönyv készül. Még azt is megkérdezi, hogy azt postán vagy e-mailben kéri az ügyfél – írja a Hóvége.
A telefonos csaló ezután kérdezgetni kezdte az ügyfelet: elveszett-e a bankkártyája, mikor lépett be utoljára a netbankba, vásárolt-e külföldi oldalakon, kapott-e gyanús SMS-t vagy e-mailt, használ-e Revolutot, sőt még a vásárlási szokásaira és a számlaegyenlegére is kíváncsi volt.
Közben folyamatosan sürgette az áldozatot. Azt állította, hogy a gyanús tranzakciókat törölni kell, a számlát pedig biztonságba kell helyezni, amire mindössze 30 perc áll rendelkezésre. Végül közölte, hogy egy „felsőfokú szakember” fogja visszahívni.
Már ez is több árulkodó jelre felhívja a figyelmet: a szélhámos félelmet kelt, sürget, majd banki ellenőrzésnek álcázva érzékeny információkat próbál megszerezni.
Egyre több a gyanús részlet
A második hívó már a bank biztonsági és informatikai részlege „felsőfokú szakembereként” mutatkozott be, és még azonosítószámot is mondott. Azt állította, hogy az ügyfél adatai egy 2025-ös eMAG-adatszivárgás során kerülhettek illetéktelenekhez.
Ezután egyre több részlettel próbálta összezavarni az áldozatát. Azt állította, hogy a csalók digitalizálták a bankkártyát, kétszer készpénzt próbáltak felvenni, valamint valutát is vásároltak.
A telefonáló ezután arra kérte a hívott személyt, hogy lépjen be a mobilbankba, és ellenőrizze a kártyalimiteket. Azt állította, hogy a csalók megváltoztatták azokat, ezért a tranzakciók törléséhez az ügyfélnek is magasabbra kell emelnie a limiteket.
Amikor az ügyfél a kártya azonnali letiltását javasolta, a csaló ingerülten közölte, hogy ez nem megoldás.
Hosszú, hivatalosnak hangzó magyarázatba kezdett, amelyben egymást követték a banki szakkifejezések és az újabb állítások.
Végül egy robotasszisztenshez kapcsolta az ügyfelet. A gépi hang arra kérte, hogy a kártya felfüggesztéséhez mondja be a 16 számjegyből álló kártyaszámot. Az ügyfél azonban szándékosan kitalált számsort diktált be.
Ekkor az „ügyintéző” visszatért a vonalba, és amikor kiderült, hogy nem valódi adatokat kapott, alaposan felhúzta magát. (A csaló kiakadása a videóban 10:15-től hallható.)
Ezekre érdemes figyelni
A felvételek jól mutatják, hogyan próbálják a csalók összezavarni és sürgetni áldozataikat. A történet folyamatosan változik, újabb és újabb problémák jelennek meg, miközben a szélhámos hivatalosnak tűnő kifejezésekkel próbálja fenntartani a hitelesség látszatát.
A szakértők szerint éppen ezért fontos felismerni azt a pontot, amikor gyanússá válik a beszélgetés.
Ha valaki telefonon sürget, banki adatokat, jelszót, kártyaszámot vagy tranzakció jóváhagyását kéri, érdemes azonnal megszakítani a hívást, majd a bank hivatalos elérhetőségén keresztül ellenőrizni, valóban kerestek-e minket.