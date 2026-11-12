Hatalmas nemzetközi razzia a darkneten: Magyarországon is lecsaptak a hatóságok

Több mint háromszáz embert vettek őrizetbe, készpénzt, kábítószert, kriptovalutát és fegyvereket is lefoglaltak az úgynevezett darkneten, az internet különleges titkosító technológiákkal működő, főleg bűnözők által használt részén létesített piactéren végrehajtott, TorNado kódnevű művelet során – közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) csütörtökön.

Europol: sokakat őrizetbe vettek egy, a darkneten végzett művelet során

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Magyarországon is lecsaptak

A hágai székhelyű uniós szervezet tájékoztatása szerint a művelet keretében

14 ország bűnüldöző szervei a darkneten tevékenykedő 354 eladót és vásárlót állítottak elő, köztük 45-öt Magyarországon.

A hatóságok több száz házkutatást végezetek, melyek során öt tonna kábítószert és több mint 210 millió euró értékű, bűncselekményekből származó vagyontárgyat foglaltak le.

Az érintett európai országokban a hatóságok 950 kilogramm illegális kábítószert foglaltak le:

a legnagyobb mennyiségben amfetamint (Németországban 150 kilogramm), ketamint (az Egyesült Királyságban 150 kilogramm), MDMA-t (Hollandiában 40 kilogramm) és kannabiszt (Franciaországban 50 kilogramm). Emellett jelentős mennyiségű kokaint is elkoboztak

– jegyezték meg.

A lefoglalt tételek között szerepelnek továbbá úgynevezett „varázsgombák”, THC-t tartalmazó e-cigaretták (vape-ek), valamint több mint egymillió, vényköteles gyógyszer. Emellett 57 lőfegyvert és lőszereket, valamint több mint 60 millió euró értékű készpénzt és kriptovalutát foglaltak le.

Az Egyesült Államokban több mint 4,8 tonna illegális kábítószert, 152 lőfegyvert, valamint több mint 150 millió eurónak megfelelő készpénzt és kriptovalutát vontak ki a forgalomból.

Hatmilliónál is több áldozat adatait szerezték meg

A kiberbűnözés, kábítószer-kereskedelem és lőfegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények elleni összehangolt nemzetközi fellépés 2025 májusától 2026 októberéig tartott, amely öt jelentős darkwebes piactér – Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom és Tor2Door – felszámolásához vezetett – tájékoztattak.

Az Europol közölte azt is, hogy globális partnereivel együtt felszámolt három - a Gootloader, a CastleRAT és a StealC nevű - rosszindulatú program mögött álló bűnözői infrastruktúrát.

Az összehangolt akciókban a bűnüldöző szervek 235 szervert és 257 domaint kapcsoltak le, amelyek lehetővé tettek például zsarolóvírussal végzett támadásokat vagy adatlopást.

A művelet során 6,4 millió olyan áldozatot azonosítottak, akinek a regisztrációs vagy belépési adatai a kiberbűnözők birtokába jutottak.

A gyanúsítottak az áldozatok elektronikai eszközeinek megfertőzése után ellopott adatokat értékesítették, vagy később más kibertámadásokhoz – például zsarolóvírusos (ransomware) támadásokhoz – használták fel.

A felhasználóknak azt javasolják, hogy frissítsék belépési adataikat, aktiválják a többlépcsős hitelesítést, ezzel javítva elektronikai eszközeik sebezhetőségén

– közölte az Europol.