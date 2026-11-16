Deák téri késelés: végignézte a gyászoló anya a fia megölését a bíróságon

Végignézte a fia megölését rögzítő közterületi kamerák felvételeit a gyászoló édesanya. A bizonyítási eljárás keretében ugyanis a bíróságon lejátszották a mozgóképeket. A Deák téri késelés elkövetésével K. Zsoltot vádolják a Fővárosi Törvényszéken. A fiatal férfi védői azzal érvelnek, hogy a szúrás előtt Martin támadólag lépett fel az elkövetővel szemben.
Mint arról többször beszámoltunk, 2023 februárjában Kozák Martin egy unokatestvérével és több barátjával egy budapesti játékteremben szórakozott, majd elindult haza. A Deák tér közelében találkoztak a számukra ismeretlen K. Zsolttal és társaságával. Kezdetben fiatalosan elbeszélgettek, ám közben Martin egyik kísérője nyomulni kezdett Zsolt két korábbi barátnőjére is, amit K. Zsolt igencsak zokon vett. Az ebből kialakult szóváltás a tettlegességig elfajult, végül. K. elővette kését és egy szúró mozdulatot tett. A penge éppen Martin halántékát érte. A fodrásztanulót kórházba szállították, ám napokkal később életét vesztette.
Hamarosan ítélet születik a Deák téri késelés ügyében
A vádlott a tragédia napjától kezdve mereven elzárkózott attól, hogy a sajtó képviselőivel kommunikáljon. Az ügyvédjével közösen így tett a legutóbbi tárgyalási napon is, amikor is a tárgyalás elején a bírónak és az ügyésznek átadta az újonnan megszerzett szakképesítését igazoló okirat másolatát, és elbüszkélkedett vele, hogy már el is helyezkedett: egy önkormányzat autóit fogja karbantartani.
A Fővárosi Törvényszéken megtartott tárgyaláson lejátszották a közterületi kamerák felvételeit. Az adott kamera elhelyezkedéséből adódóan a konfliktus szereplői csak meglehetősen messziről látszódtak, ám a teremben ülő Kitti, a gyászoló édesanya így is felismerte gyermekét.
– Az én Martinom – sóhajtott fel fájdalmasan, miközben a védőügyvéd hangosan kommentálta, hogy szerinte mi látszódik a képsoron.
– Jól kivehető, hogy Kozák Martin többször is megüti Zsoltot – állította a vádlott ügyvédje, mire Szikinger István, a sértetti jogutódi képviselő kinyilvánította, hogy álláspontja szerint a rossz minőségű felvételen Martint nem is lehet beazonosítani, így nem szabad kijelenteni, hogy valóban megtámadta K-t.
Martin a tragédia helyszínén jelenlévő barátai és az édesanya is azt hangsúlyozták az eljárás elejétől, hogy Martin valójában részt sem vett a konfliktusban, csupán megpróbált K. és az alkalmi nőcsábász közé állni, hogy elejét vegye az indulatok visszafordíthatatlan elszabadulásának, ezért csupán egy tragikus véletlen, hogy a késelő éppen őt „találta el”. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kitti azt is kijelentette, hogy azt is tudni szeretné, ha esetleg a fia is felelős volt a történtekért.
– Én ismertem a gyermekemet, ezért nagyon jól tudom, hogy nem bántott senkit, és nem volt erőszakos természetű – mondta korábban az édesanya. Ezúttal nem kívánt bővebben megszólalni.
Szikinger István szerint nem igazolható a védelmi helyzet
– A védelem megpróbálja igazolni, hogy K. védelmi helyzetben volt, szerintem azonban ez nem igazolható – fogalmazott az ismert ügyvéd.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy Martin mégis kivette részét a verekedésből, akkor is kérdés, hogy feltételezett elkövető tette megfelelt-e az arányosság követelményének. Amennyiben nem, nem kerülheti el a felelősségre vonást.