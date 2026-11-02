Busz és személyautó karambolozott Debrecenben – két sávot is elzárnak a roncsok

Helyi járatos autóbusz és személyautó karambolozott Debrecenben, a Miklós és az Erzsébet utca kereszteződésében. Mindkét járműben csak a sofőr utazott.
Egy helyi járatos autóbusz és egy személyautó ütközött össze Debrecenben, a Miklós utca és az Erzsébet utca kereszteződésében.
Buszbaleset Debrecenben: autóval ütközött a helyi járat
Mindkét járműben csak a vezetője utazott. A debreceni hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a balesetnél.
A tűzoltók áramtalanítják mindkét járművet, amelyek két sávon okoznak forgalmi akadályt
- tájékoztatott a katasztrófavédelem.