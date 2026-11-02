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Debrecen

Busz és személyautó karambolozott Debrecenben – két sávot is elzárnak a roncsok

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Helyi járatos autóbusz és személyautó karambolozott Debrecenben, a Miklós és az Erzsébet utca kereszteződésében. Mindkét járműben csak a sofőr utazott.
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Debrecenbalesettűzoltókbuszbaleset

Egy helyi járatos autóbusz és egy személyautó ütközött össze Debrecenben, a Miklós utca és az Erzsébet utca kereszteződésében. 

Buszbaleset Debrecenben: autóval ütközött a helyi járat
Buszbaleset Debrecenben: autóval ütközött a helyi járat Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Buszbaleset Debrecenben: autóval ütközött a helyi járat

Mindkét járműben csak a vezetője utazott. A debreceni hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a balesetnél. 

A tűzoltók áramtalanítják mindkét járművet, amelyek két sávon okoznak forgalmi akadályt 

- tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

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