Busz és személyautó karambolozott Debrecenben – két sávot is elzárnak a roncsok

Egy helyi járatos autóbusz és egy személyautó ütközött össze Debrecenben, a Miklós utca és az Erzsébet utca kereszteződésében.

Buszbaleset Debrecenben: autóval ütközött a helyi járat Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Buszbaleset Debrecenben: autóval ütközött a helyi járat

Mindkét járműben csak a vezetője utazott. A debreceni hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a balesetnél.

A tűzoltók áramtalanítják mindkét járművet, amelyek két sávon okoznak forgalmi akadályt

- tájékoztatott a katasztrófavédelem.