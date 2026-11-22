A rendőrség és a társhatóságok DELTA programja (Drogellenes Totális Akcióterv) 2025 márciusában indult az előző kormányzat „zéró tolerancia” elve mentén, a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás visszaszorítására. A kormányváltásig folyamatosan, szinte napi rendszerességgel jelentek meg a program keretében végrehajtott rajtaütésekről, elfogásokról szóló rendőrségi hírek. Azóta azonban az akcióterv kommunikációs intenzitása a nullára redukálódott. Ezt észlelve megkérdeztük az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK), hogy beszüntették-e a DELTA programot. Rákérdeztünk arra is, hogy ha igen, miért és mi váltotta fel, illetve milyen rendezőelv alapján történik jelenleg a drogterjesztés elleni hatósági fellépés.

A DELTA program égisze alatt lefoglalt drog mennyisége elérte a 3 tonnát (Fotó: illusztráció/Pexels)

Válaszukban azt írták: a rendőrség a megkeresésben foglaltakkal ellentétben továbbra is aktívan fellép a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ellen, azok felderítése folyamatos. Hozzátették, a kérdések hátterében minden bizonnyal az állhat, hogy a közelmúltban a honlapjukon átstrukturálásra kerültek a közleményeik, majd egy hosszú listát mellékeltek a közelmúlt drogfogásairól.

Arra a levelünkre, amelyben tisztáztuk, hogy lapunk nem azt vonta kétségbe, hogy a rendőrség „továbbra is aktívan fellép a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ellen”, csupán arra kérdeztünk rá, hogy mindezt a DELTA égisze alatt teszik-e, vagy a program azóta elhalt, már nem kaptunk választ.

Ez mondta a DELTA programról a fővárosi rendőrfőkapitány

Mivel az Origo munkatársa pénteken jelen volt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtótájékoztatóján, ott is feltette az eredetileg az ORFK-nak címzett kérdést. Baricska Norbert Tamás fővárosi rendőrfőkapitány is azzal kezdte a válaszát, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem folyamatosan jelen van a hatóság munkájában, annak pedig nincs jelentősége, hogy azt éppen milyen néven nevezik. Állítása szerint a program elméletileg még létezik ugyan, de a DELTA elnevezést már valóban nem használják.

Így értékelte a helyzetet a korábbi kormánybiztos

Mivel úgy láttuk, hogy az ORFK és a BRFK is igyekszik elmismásolni a valódi válaszokat, megkerestük Horváth Lászlót, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, hogy fejtse ki a véleményét a téma kapcsán. Az Orbán-kabinet kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosa közölte, ő sem hallott a DELTA programról több mint fél éve.