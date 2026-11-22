A rendőrség és a társhatóságok DELTA programja (Drogellenes Totális Akcióterv) 2025 márciusában indult az előző kormányzat „zéró tolerancia” elve mentén, a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás visszaszorítására. A kormányváltásig folyamatosan, szinte napi rendszerességgel jelentek meg a program keretében végrehajtott rajtaütésekről, elfogásokról szóló rendőrségi hírek. Azóta azonban az akcióterv kommunikációs intenzitása a nullára redukálódott. Ezt észlelve megkérdeztük az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK), hogy beszüntették-e a DELTA programot. Rákérdeztünk arra is, hogy ha igen, miért és mi váltotta fel, illetve milyen rendezőelv alapján történik jelenleg a drogterjesztés elleni hatósági fellépés.
Válaszukban azt írták: a rendőrség a megkeresésben foglaltakkal ellentétben továbbra is aktívan fellép a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ellen, azok felderítése folyamatos. Hozzátették, a kérdések hátterében minden bizonnyal az állhat, hogy a közelmúltban a honlapjukon átstrukturálásra kerültek a közleményeik, majd egy hosszú listát mellékeltek a közelmúlt drogfogásairól.
Arra a levelünkre, amelyben tisztáztuk, hogy lapunk nem azt vonta kétségbe, hogy a rendőrség „továbbra is aktívan fellép a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ellen”, csupán arra kérdeztünk rá, hogy mindezt a DELTA égisze alatt teszik-e, vagy a program azóta elhalt, már nem kaptunk választ.
Ez mondta a DELTA programról a fővárosi rendőrfőkapitány
Mivel az Origo munkatársa pénteken jelen volt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtótájékoztatóján, ott is feltette az eredetileg az ORFK-nak címzett kérdést. Baricska Norbert Tamás fővárosi rendőrfőkapitány is azzal kezdte a válaszát, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem folyamatosan jelen van a hatóság munkájában, annak pedig nincs jelentősége, hogy azt éppen milyen néven nevezik. Állítása szerint a program elméletileg még létezik ugyan, de a DELTA elnevezést már valóban nem használják.
Így értékelte a helyzetet a korábbi kormánybiztos
Mivel úgy láttuk, hogy az ORFK és a BRFK is igyekszik elmismásolni a valódi válaszokat, megkerestük Horváth Lászlót, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, hogy fejtse ki a véleményét a téma kapcsán. Az Orbán-kabinet kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosa közölte, ő sem hallott a DELTA programról több mint fél éve.
Horváth László elmondta, az Alaptörvény értelmében hazánkban továbbra is zéró tolerancia érvényesül a drogfogyasztásra -előállításra és -terjesztésre, valamint a kábítószerek népszerűsítésére vonatkozóan. Hozzátette, az előző parlament még 2025 év elején, az akcióterv meghirdetésével párhuzamosan olyan jogszabályokat is megalkotott, amelyek abban segítették a hatóságokat, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak fellépni a kábítószer-bűnözéssel szemben. Horváth László közölte, akkor a rendőrségen belül létre jött egy 150 fős egység, amely kifejezetten az ilyen jellegű bűncselekményekkel foglalkozott. – Jó lenne megtudni, hogy ez például létezik-e még – tűnődött a képviselő.
– A DELTA program egy éve alatt a kábítószerekkel kapcsolatos büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt drog mennyisége elérte a 3 tonnát, a kábítószer-bűnözéshez kapcsolható lefoglalt vagyon (készpénz, ingóság, ingatlan) értéke pedig meghaladja a 2,2 milliárd forintot. A döntően nemzetközi együttműködésben megvalósult nyomozások eredményeit is ideszámítva több mint 50 tonna, 700 milliárd forint értékű kábítószert tudtunk kivonni a feketepiacról. Ez azt is jelenti, hogy több tízmillió adag méreg került megsemmisítésre – összegzett Horváth László.
A fideszes képviselő emlékeztetett, a DELTA program részeként egy drogprevenciós előadássorozatot is meghirdettek, amelynek eredményeként a rendőrség munkatársai hatezer iskolai programon vettek részt, hétezer egyéb kitelepülést szerveztek, és összességében 888 ezer emberhez jutottak el.
– Mindemellett arról se feledkezzünk meg, hogy az Orbán-kormány 4,1 milliárd forintot rendelt a DELTA program végrehajtásához. Ez a személyi költségek, úgymint a rendőrök túlóráinak rendezése mellett igen komoly technológiai fejlesztéseket, például egy korszerű drogbevizsgáló laboratórium kialakítását is tartalmazta – emelte ki a politikus.
Horváth László arról is szólt, hogy ezzel szemben a Tisza 120 oldalas programjában mindössze 23 sor foglalkozik a droghelyzettel, de a „zéró tolerancia” kifejezés egyszer sem szerepel a leírtakban. – Számomra mindebből egy igencsak megengedő drogpolitika az, ami kirajzolódik – jegyezte meg a képviselő.
Az egykori kormánybiztos az interjú végén megemlítette, hogy hétfőn éppen ebben a témában fogja interpellálni a belügyminisztert, akit arra kér majd, hogy segítsen neki megtalálni a költségvetésben azt a sort, amely a kábítószer-bűnözés elleni harcra fordítandó összeget tartalmazza, mert ő nem talált ilyet.