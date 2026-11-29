A jászberényi nyomozók látókörébe került egy Heves megyei díler, akit a Tisza MEKTO beavatkozóival november 26-án fogtak el hatvani lakásán.

A hatvani díler a gyanú szerint a Jászságban, Jászfényszaruban is árulta a kábítószert

Fotó: police.hu

A kutatás során összesen 120 gramm kábítószergyanús port és tablettákat, gumilövedékes fegyvert és közel 1 millió forintot találtak és foglaltak le.

Az elsődleges igazságügyi vegyész szakértői vélemény alapján a lefoglalt anyag kábítószer. Az elfogott férfi a gyanú szerint Hatvanban és Jászfényszaruban árulta a drogot – írja a police.hu.

A rendőrök előállították a 38 éves férfit a Jászberényi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A nyomozó hatóság szakértők bevonásával folytatja az eljárást.

Több helyszínen is lecsaptak a rendőrök: három díler kezén kattant a bilincs

November 11-én egy összehangolt akció során a rendőrök három dílert vettek őrizetbe, valamint öt feltételezett fogyasztót állítottak elő. Az egyenruhások Budapesten, Szigetszentmiklóson és Kiskunlacházán csaptak le kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.