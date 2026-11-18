November 11-én Budapesten, Szigetszentmiklóson és Kiskunlacházán csaptak le a rendőrök egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított társaság tagjaira. Az összehangolt akció során három díler kezén kattant a bilincs, és további öt embert állítottak még elő.

Három dílert vett őrizetbe a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Három dílert vett őrizetbe a rendőrség

A rendőrség közleménye szerint a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói alapos felderítő munkát végeztek, amely során kiderítették, hogy a gyanú szerint a 49 éves G. József egy XVIII. kerületi ingatlanban kereskedett kábítószerrel, amelynek terjesztésében két ismerőse, az 50 éves G. Krisztián és a 28 éves M. Mariann is részt vett.

A házkutatások során kábítószergyanús porokat - az elsődleges tesztek alapján 230 gramm amfetamint, 27 gramm kokaint -, valamint 68 darab ecstasy tablettát, digitális mérlegeket, több száz adagolásra alkalmas tasakot, készpénzt, mobiltelefonokat és adathordozókat foglaltak le.

Az egyenruhások a feltételezett fogyasztói kör öt tagját is előállították. Kábítószer-gyorstesztjük mindegyike pozitív eredményt mutatott: kokain, amfetamin, metamfetamin, illetve egyes esetekben buprenorfin és benzodiazepinek jelenlétére utaló eredményeket kaptak.

A három dílert kihallgatták, őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatásukat. A bíróság G. József letartóztatását elrendelte, míg társai szabadlábon védekezhetnek.

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