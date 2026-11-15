Drogra csaptak le a rendőrök: a kocsijából rángatták ki a dílert Nagykátán - videó

Nagy erőkkel csaptak le a rendőrök több helyszínen Pest megyében: nyolc helyszínen összesen tíz kilogramm kábítószert és egy lőfegyvert foglaltak le, hét embert pedig elfogtak. Nagykátán éppen kábítószer-átadás közben intézkedtek, a dílert a kocsijából rángatták ki – derült ki a TV2 híradójából.

Nagy drogfogást hajtottak végre a rendőrök Pest megyében: nyolc helyszínen tartottak kutatást, és tíz kilogramm kábítószert, valamint egy lőfegyvert foglaltak le. Hét embert elfogtak.

A pénztárcájában rejtette a kiporciózott drogot

A nagykátai férfinél a rendőrök a pénztárcájában kiporciózott kábítószert találtak. A nyomozás során több másik helyszínen is házkutatást tartottak. Az egyik ingatlanban egy külön helyiséget alakítottak ki a kábítószer termesztésére és feldolgozására, ahol termesztő- és csomagolóeszközöket, valamint jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak.

A rendőrök összesen hét embert fogtak el, akiknek a letartóztatását hamarosan kezdeményezhetik.