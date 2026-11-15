ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Unger Anna a lefoglalt 6,5 milliárd forintról: azt sem tudják, kié a pénz

Fontos

Megvan a Sztárban Sztár Gála első kiesője – Kövesd velünk élőben a TV2 show-ját!

kábítószer

Drogra csaptak le a rendőrök: a kocsijából rángatták ki a dílert Nagykátán - videó

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendőrök csaptak le egy nagykátai dílerre, akit a kocsijából rángattak ki, miközben éppen kábítószert adott volna el.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kábítószerpest megyerendőr

Nagy erőkkel csaptak le a rendőrök több helyszínen Pest megyében: nyolc helyszínen összesen tíz kilogramm kábítószert és egy lőfegyvert foglaltak le, hét embert pedig elfogtak. Nagykátán éppen kábítószer-átadás közben intézkedtek, a dílert a kocsijából rángatták ki – derült ki a TV2 híradójából.

drog
Nagy drogfogást hajtottak végre a rendőrök Pest megyében: nyolc helyszínen tartottak kutatást, és tíz kilogramm kábítószert, valamint egy lőfegyvert foglaltak le. Hét embert elfogtak.

A pénztárcájában rejtette a kiporciózott drogot

A nagykátai férfinél a rendőrök a pénztárcájában kiporciózott kábítószert találtak. A nyomozás során több másik helyszínen is házkutatást tartottak. Az egyik ingatlanban egy külön helyiséget alakítottak ki a kábítószer termesztésére és feldolgozására, ahol termesztő- és csomagolóeszközöket, valamint jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak.

A rendőrök összesen hét embert fogtak el, akiknek a letartóztatását hamarosan kezdeményezhetik.

 

Szóljon hozzá!