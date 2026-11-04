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drog

WC-automatát tört fel baltával egy drogos férfi Dunaföldváron, 600 ezres kárt okozott – fotók

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Több mint 600 ezer forintos kárt okozott egy 34 éves férfi Dunaföldváron, amikor egy park nyilvános illemhelyének fizetőautomatájából próbálta megszerezni a pénzt. A rendőrök pár órán belül elfogták a drog hatása alatt álló rongálót.
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droglopásDunaföldvár

November 2-án tett feljelentést a dunaföldvári önkormányzat képviselője, miután november 1-jén késő este egy férfi drog hatása alatt megrongálta a város egyik parkjában található nyilvános WC beléptető automatáját, majd ellopta a benne lévő pénzt.

drogos férfi
Baltával esett neki az automatának a drogos férfi
Fotó: police.hu

A rongálással és a lopással több mint 600 ezer forint kárt okozott.

Kést és baltát használt az automata felfeszítéséhez

A rendőrök a park bokros részén egy kést és egy baltát is találtak. A bűncselekményt egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvételen pedig jól látható, ahogy egy férfi a WC mellett álló automatát feszegeti, majd néhány perccel később egy kerékpárt tolva távozik – írja a police.hu.

Több mint 600 ezer forintos kárt okozott egy 34 éves férfi Dunaföldváron, amikor egy park nyilvános illemhelyének fizetőautomatájából próbálta megszerezni a pénzt
Fotó: police.hu

A dunaföldvári nyomozók rövid idő alatt azonosították a 34 éves helyi férfit, akit előállítottak. Elismerte, hogy ő próbálta megszerezni az automatában levő pénzt, és azt is, hogy a szerkezet felfeszítéséhez használt kést és baltát a park bokros részén dobta el.

Több mint 600 ezer forintos kárt okozott egy 34 éves férfi Dunaföldváron, amikor egy park nyilvános illemhelyének fizetőautomatájából próbálta megszerezni a pénzt
Fotó: police.hu

Drogot is fogyasztott

A rendőrök kábítószergyorstesztet is alkalmaztak, amely több anyagra pozitívan jelzett. A férfi a drogfogyasztást sem tagadta, így a lopás és rongálás mellett kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell.

Több mint 600 ezer forintos kárt okozott egy 34 éves férfi Dunaföldváron, amikor egy park nyilvános illemhelyének fizetőautomatájából próbálta megszerezni a pénzt
Fotó: police.hu

Lopott kisteherautóval okozott durva balesetet egy drogos férfi Dévaványán – fotók

Több bűncselekményt is elkövetett egy bódult állapotú férfi: parkoló kocsikba nyúlt be, az egyiket meg is rongálta, majd ellopott egy kisteherautót, amivel balesetet okozott. A férfiről később kiderült, hogy drogot fogyasztott, a rendőrök őrizetbe vették.

 

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