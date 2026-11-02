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baleset

Lopott kisteherautóval okozott durva balesetet egy drogos férfi Dévaványán – fotók

51 perce
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Több bűncselekményt is elkövetett egy bódult állapotú férfi: parkoló kocsikba nyúlt be, az egyiket meg is rongálta, majd ellopott egy kisteherautót, amivel balesetet okozott. A férfiről később kiderült, hogy drogot fogyasztott, a rendőrök őrizetbe vették.
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balesetdévaványakábítószerdroglopás

A drogos férfi november 1-jén késő délután Szeghalomról lopott el egy kisteherautót. A járműben benne maradt az indítókulcs, így könnyen elindulhatott vele.

Lopott kisteherautóval okozott durva balesetet egy drogos férfi Dévaványán – fotók
Lopott kisteherautóval okozott durva balesetet egy drogos férfi Dévaványán – Illusztráció
Fotó: police.hu

A férfi azonban Dévaványán elvesztette az uralmát a kisteherautó felett, és egy parkoló kocsinak ütközött, ezzel mindkét autót ripityára törve.

A férfi nem sérült meg, az ütközés után pedig kiugrott a járműből, és menekülni próbált a rendőrök elől.

A rendőrök azonban egy arra járó autós segítségével feltartóztatták a férfit, és előállították a Szeghalmi Rendőrkapitányságra. Az ott elvégzett gyorsteszt kimutatta, hogy drogot fogyasztott – írja a police.hu.

Álló kocsinak ütközött egy kisteherautó Dévaványán
Fotó: police.hu

A férfit már a kocsilopás előtt is keresték, mert korábban szintén Szeghalmon három autó utasterébe nyúlt be, az egyiket meg is rongálta: ahogy kifeszítette az ablakát, letörte a légterelőjét.

A biharnagybajomi férfit őrizetbe vették, és több eljárás indult ellene: jármű önkényes elvételével, valamint kábítószer birtoklása vétségével gyanúsítja őt a rendőrkapitányság.

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