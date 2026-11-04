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budapesten

Kiemelték a közlekedési táblát Budapesten, hogy ellopjanak egy értékes elektromos rollert – videó

32 perce
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Egyetlen mozdulattal húzta ki a járdából a közlekedési táblát, társa pedig már vitte is a százezer forintos elektromos rollert. A lopást kamera rögzítette, az egyik férfit később egy 200 literes hordó mögött bújva találták meg a rendőrök.
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budapestenrollerlopásközlekedési tábla

Október 13-án este két férfi állt meg autójával a VII. kerületi Akácfa utcában. Egyikük kiszállt, majd egy mozdulattal kihúzta a járdából a közlekedési táblát, amelyhez egy elektromos rollert láncoltak. Társa ezután felpattant a járműre, és elhajtott vele. A százezer forint értékű roller ellopását térfigyelő kamera rögzítette – tudta meg az RTL.

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Kihúzták a közlekedési táblát, és elvitték a hozzákötött elektromos rollert Budapesten (a kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

Hordó mögé bújt a rendőrök elől

A rendőrök október 30-án hajnalban fogták el az egyik elkövetőt, egy 29 éves férfit. A IX. kerületben akarták megállítani egy autót, amelyben utazott, de a sofőr a gázra lépett. A rendőrök rövid üldözés után utolérték a járművet, a férfi pedig egy 200 literes hordó mögé bújva próbált elrejtőzni. Végül onnan szedték elő. Társát továbbra is keresik, az ellopott roller még nem került elő.

 

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